Аэропорт Екатеринбурга «заминировали» по политическим мотивам

Аэропорт проверяют кинологи с собакой (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Пользователь соцсетей, недовольный политическими событиями в России и мире, высказал угрозу взорвать аэропорт Кольцово в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил источник в оперативных органах города.

«Днем 9 января поступила информация о минировании екатеринбургского аэропорта. Заявитель увидел в соцсети „Однокласники“ на страничке знакомого политические высказывания с угрозой теракта в Кольцово и срочно сообщил в полицию», — уточнил собеседник агентства.

В данный момент информацию проверяют сотрудники линейного отдела внутренних дел, кинологи Росгвардии со служебной собакой, также задействованы силы службы безопасности Кольцово. Сам аэропорт работает в штатном режиме, рейсы выполняются по расписанию, эвакуация пассажиров не проводилась. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу Управления на транспорте МВД России по УрФО, однако по рабочему телефону никто не взял трубку, а сотовый оказался недоступен.

В пресс-службе Кольцово следующим образом прокомментировали ситуацию: «В аэропорту проводились мероприятия, связанные с обеспечением безопасности. За более подробной информацией просим обращаться в правоохранительные органы. Аэропорт работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов».

Ранее в аэропорту Кольцово были замечены 30 автомобилей Росгвардии. Агентство публиковало видео с места событий.

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