В полиции ХМАО сразу два крупных назначения

Сменилось руководство полиции в Мегионе и Нефтеюганском районе Фото: Илья Московец © URA.RU

Начальник управления МВД по ХМАО Дамир Сатретдинов назначил начальников отделов полиции в Нефтеюганском районе и Мегионе (ХМАО), ими стали Алексей Пирков и Николай Грицай. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального управления полиции.

«Сегодня начальник УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Дамир Сатретдинов представил личному составу руководителя ОМВД России по Нефтеюганску району — Алексея Пиркова и отдела МВД по городу Мегиону Николая Грицай. Он определил круг приоритетных задач, стоящих перед руководителями и личным составом, среди которых противодействие преступлениям в сфере телекоммуникационных технологий, а также вопросы экономической безопасности и пресечение коррупции», — рассказали в пресс-службе.

Сообщается, что Пирков прошел путь от сотрудника вневедомственной охраны Ялуторовского ГРОВД до заместителя начальника отдела по Нефтеюганскому району. Грицай же начинал свою карьеру в патрульно-постовой службе отдела по Нижневартовскому району. В марте 2016 года он был назначен на должность заместителя начальника полиции по охране общественного порядка.

Ранее URA.RU сообщало, что глава полиции ХМАО выбрал новых подчиненных: уральца и сибиряка. Они заняли посты в Сургутском районе и Нефтеюганске.

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