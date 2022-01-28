Вирусолог назвал особенности пятой волны коронавируса в РФ

28 января 2022 в 17:15 Размер текста - 17 +

Заболеваемость COVID-19 в России резко снизится в середине февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Быстрый подъем заболеваемости коронавирусом в России сменится резким снижением в середине февраля. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, профессор Петр Чумаков. «Я думаю, что волна пойдет на спад в десятых числах февраля. А в конце февраля заболеваемость будет совсем внизу. Такой крутой подъем сейчас идет, и такой же будет крутой спад, потому что он очень быстро распространяется, и быстрый охват людей идет», — сказал URA.RU Петр Чумаков. По словам вирусолога, часть инфицированных перенесут заболевание бессимптомно. «Большинство переносит бессимптомно, поэтому не обращаются даже за тестированием. Очень быстро произойдет такое насыщение, когда все, кто мог заболеть, они переболеют. И дальше они уже приобретают иммунитет, и коллективный иммунитет формируется, поэтому волна также быстро будет спадать. Где-то в феврале все это закончится», — заключил профессор. Согласно данным оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в России 28 января выявлено 98 040 случаев заражения COVID-19. При этом госпитализировано 14 406 человек, выздоровели 29 506 пациентов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Быстрый подъем заболеваемости коронавирусом в России сменится резким снижением в середине февраля. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, профессор Петр Чумаков. «Я думаю, что волна пойдет на спад в десятых числах февраля. А в конце февраля заболеваемость будет совсем внизу. Такой крутой подъем сейчас идет, и такой же будет крутой спад, потому что он очень быстро распространяется, и быстрый охват людей идет», — сказал URA.RU Петр Чумаков. По словам вирусолога, часть инфицированных перенесут заболевание бессимптомно. «Большинство переносит бессимптомно, поэтому не обращаются даже за тестированием. Очень быстро произойдет такое насыщение, когда все, кто мог заболеть, они переболеют. И дальше они уже приобретают иммунитет, и коллективный иммунитет формируется, поэтому волна также быстро будет спадать. Где-то в феврале все это закончится», — заключил профессор. Согласно данным оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в России 28 января выявлено 98 040 случаев заражения COVID-19. При этом госпитализировано 14 406 человек, выздоровели 29 506 пациентов.