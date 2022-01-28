В России за сутки госпитализировали 14 046 человек с COVID

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В России новый рекорд по количеству заболевших коронавирусом за сутки Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

За последние сутки в России госпитализировали 14 046 человек с диагнозом коронавирус. Соответствующие данные приводит оперштаб по борьбе с вирусом.

«В России за сутки госпитализировали 14 046 человек с коронавирусом против 12 807 днем ранее. В стране за сутки выявили 98 040 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 29 506 человек, умерли 673 пациента», — сообщает оперштаб.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что миру придется долго жить с пандемией. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала регионы РФ принять новые ограничения по COVID.

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За последние сутки в России госпитализировали 14 046 человек с диагнозом коронавирус. Соответствующие данные приводит оперштаб по борьбе с вирусом. «В России за сутки госпитализировали 14 046 человек с коронавирусом против 12 807 днем ранее. В стране за сутки выявили 98 040 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 29 506 человек, умерли 673 пациента», — сообщает оперштаб. Ранее заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что миру придется долго жить с пандемией. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала регионы РФ принять новые ограничения по COVID.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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