В России за сутки госпитализировали 14 046 человек с COVID

В России новый рекорд по количеству заболевших коронавирусом за сутки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки в России госпитализировали 14 046 человек с диагнозом коронавирус. Соответствующие данные приводит оперштаб по борьбе с вирусом.

«В России за сутки госпитализировали 14 046 человек с коронавирусом против 12 807 днем ранее. В стране за сутки выявили 98 040 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 29 506 человек, умерли 673 пациента», — сообщает оперштаб.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что миру придется долго жить с пандемией. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала регионы РФ принять новые ограничения по COVID.