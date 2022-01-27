К бизнес-центру вызвали саперов (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге эвакуировали бизнес-центр «Демидов» из-за оставленной сумки. Об этом сообщил очевидец в социальных сетях.

«На Бориса Ельцина, 3/2 у входа нашли большую брошенную сумку. На место вызвали саперов», — сообщил очевидец в группе «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте».

Он разместил фото, на котором видно, как у стены стоит сумка, прислоненная к пожарному крану. На место вызвали сотрудников МЧС.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там пообещали прокомментировать информацию позднее. В самом бизнес-центре никто не ответил на звонок корреспондента. Туда направлен запрос.

Фото: «Инцидент Екатеринбург» «ВКонтакте»