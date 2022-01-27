27 января 2022

В Екатеринбурге эвакуировали бизнес-центр. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обучение действиям УИК при возникновении нештатных ситуаций в дни голосования. Челябинск, сапер, бомба, минирование, сву, минер, бесхозный предмет, взрывное устройство
К бизнес-центру вызвали саперов (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге эвакуировали бизнес-центр «Демидов» из-за оставленной сумки. Об этом сообщил очевидец в социальных сетях.

«На Бориса Ельцина, 3/2 у входа нашли большую брошенную сумку. На место вызвали саперов», — сообщил очевидец в группе «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте».

Он разместил фото, на котором видно, как у стены стоит сумка, прислоненная к пожарному крану. На место вызвали сотрудников МЧС.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там пообещали прокомментировать информацию позднее. В самом бизнес-центре никто не ответил на звонок корреспондента. Туда направлен запрос.

Фото:

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Екатеринбурге эвакуировали бизнес-центр «Демидов» из-за оставленной сумки. Об этом сообщил очевидец в социальных сетях. «На Бориса Ельцина, 3/2 у входа нашли большую брошенную сумку. На место вызвали саперов», — сообщил очевидец в группе «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте». Он разместил фото, на котором видно, как у стены стоит сумка, прислоненная к пожарному крану. На место вызвали сотрудников МЧС. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там пообещали прокомментировать информацию позднее. В самом бизнес-центре никто не ответил на звонок корреспондента. Туда направлен запрос.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...