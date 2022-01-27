В ХМАО полиция накрыла такси, занимавшееся доставкой алкоголя

Таксисты заранее закупали водку для продажи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Советском и в Когалыме (ХМАО) полиция накрыла таксомоторные компании, которые занимались розничной продажей и доставкой алкоголя. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе окружной полиции.

«В Ханты-Мансийском автономном округе продолжаются оперативно-профилактические мероприятия в рамках акции „Алкоголь“. На этот раз факты незаконной реализации спиртосодержащей продукции зафиксированы в Когалыме и Советском. Случаи идентичны, и схема продажи на вышеуказанных территориальных подразделениях одинаковая и связана она напрямую с местной службой такси, которая доставляла алкоголь по заказу», — говорят в пресс-службе.

В Когалыме задержан подозреваемый 1970 года рождения. По версии следствия, он купил для молодого человека, обратившегося в службу такси через диспетчера, бутылку водки и пачку сока. За это он получил 600 рублей. Во время задержания водитель пояснил, что осуществлял заявку по доставке продуктового набора для заказчика, у мужчины был заранее куплен алкоголь для реализации.

У водителя такси из Советского района правоохранители изъяли два ящика спиртного. В пресс-службе УМВД уточнили, что оба случая на контроле полиции, на подозреваемых составлены протоколы.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО с начала этого года полиция обнаружила 10 тысяч литров контрафактного алкоголя после смертельных отравлений метиловым спиртом жителей Кондинского и Октябрьского районов. Отравленная водка была обнаружена в Нефтеюганске, Октябрьском, Кондинском, Нефтеюганском районах.

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