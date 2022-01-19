Силовики обнаружили еще две партии метиловой водки в ХМАО

19 января 2022 в 18:52 Размер текста - 17 +

Всего с начала года полиция обнаружила 10 тысяч литров контрафактного алкоголя Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Жители ХМАО и Тюменской области массово отравились суррогатом Полиция в ХМАО обнаружила еще две партии суррогатной водки марки «Царская охота» и «Родники Сибири», от которой скончались жители Октябрьского и Кондинского районов, еще в двух муниципалитетах региона — в Нефтеюганске и Нефтеюганском районе, изъято в общей сложности 654 бутылки алкогольной продукции без акцизов. Об этом сообщает пресс-секретарь управления МВД по ХМАО Ольга Абмайкина. «Суррогатный алкоголь, поступивший из Тюмени обнаружен в городе Нефтеюганске, Октябрьском, Кондинском, Нефтеюганском районах. Оперативниками было изъято 327 литров, это 654 бутылки с жидкостью, каждая третья из них содержит в себе крайне опасный для человека метанол», — рассказала Абмайкина. Уточняется, что в октябрьском районе паленую водку обнаружили в поселках Кормужиханка и Унъюган. По данным УМВД по ХМАО, в результате следственных действий возбуждено шесть уголовных дел, их фигурантами являются девять человек, двое из которых взяты под стражу. Правоохранители составили десятки административных протоколов за незаконную продажу алкоголя, обнаружили более 10 тысяч литров контрафактной алкогольной продукции, в основе которой был метанол. Как ранее сообщало URA.RU, в Кондинском районе ХМАО от от употребления суррогатной водки «Царская охота» и «Родники Сибири», которую руководитель магазина заказал у тюменских поставщиков, скончались восемь человек, еще один впоследствии умер в больнице. Позднее стало известно, что в Октябрьском районе насмерть отравились еще трое жителей региона, в магазинах был найден алкоголь той же марки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Полиция в ХМАО обнаружила еще две партии суррогатной водки марки «Царская охота» и «Родники Сибири», от которой скончались жители Октябрьского и Кондинского районов, еще в двух муниципалитетах региона — в Нефтеюганске и Нефтеюганском районе, изъято в общей сложности 654 бутылки алкогольной продукции без акцизов. Об этом сообщает пресс-секретарь управления МВД по ХМАО Ольга Абмайкина. «Суррогатный алкоголь, поступивший из Тюмени обнаружен в городе Нефтеюганске, Октябрьском, Кондинском, Нефтеюганском районах. Оперативниками было изъято 327 литров, это 654 бутылки с жидкостью, каждая третья из них содержит в себе крайне опасный для человека метанол», — рассказала Абмайкина. Уточняется, что в октябрьском районе паленую водку обнаружили в поселках Кормужиханка и Унъюган. По данным УМВД по ХМАО, в результате следственных действий возбуждено шесть уголовных дел, их фигурантами являются девять человек, двое из которых взяты под стражу. Правоохранители составили десятки административных протоколов за незаконную продажу алкоголя, обнаружили более 10 тысяч литров контрафактной алкогольной продукции, в основе которой был метанол. Как ранее сообщало URA.RU, в Кондинском районе ХМАО от от употребления суррогатной водки «Царская охота» и «Родники Сибири», которую руководитель магазина заказал у тюменских поставщиков, скончались восемь человек, еще один впоследствии умер в больнице. Позднее стало известно, что в Октябрьском районе насмерть отравились еще трое жителей региона, в магазинах был найден алкоголь той же марки.