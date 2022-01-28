Военный вертолет разбился под Ульяновском

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Танковый биатлон. Чебаркульский военный полигон. Челябинская область, вертолет, ми8
Вертолет упал под Ульяновском Фото:

В Ульяновской области упал военный вертолет. Об этом сообщает telegram-канал 112.

По информации канала, ЧП случилось около поселка Дубки. По предварительным данным, пилот машины жив. Вместе с тем, по данным telegram-канала SHOT, речь идет о вертолете Ми-8, который был вынужден совершить аварийную посадку на лед водоема.

По информации Минобороны, уточняет РИА «Новости», экипаж вертолета не пострадал. Но, по сведениям источника «Интерфакса», есть двое травмированных.

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В Ульяновской области упал военный вертолет. Об этом сообщает telegram-канал 112. По информации канала, ЧП случилось около поселка Дубки. По предварительным данным, пилот машины жив. Вместе с тем, по данным telegram-канала SHOT, речь идет о вертолете Ми-8, который был вынужден совершить аварийную посадку на лед водоема. По информации Минобороны, уточняет РИА «Новости», экипаж вертолета не пострадал. Но, по сведениям источника «Интерфакса», есть двое травмированных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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