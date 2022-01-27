В Сургуте врачи пришили руку пациента к животу

Медики спасали обожженную кисть пациента (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU

В сургутской травматологической больнице врачи пришили к животу пациента обожженную руку, чтобы восстановить кожный покров. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения ХМАО.

«35-ти летний пациент Сургутской травмбольницы получил тяжелейшие ожоги левой кисти, спасая друга из загоревшегося автомобиля. После глубоких ран кожа и ткани окончательно не восстановились, местами остались оголенными кости. Чтобы помочь мужчине, врачи решили выполнить аутопластику и пересадили на поврежденный участок донорский лоскут с передней стенки брюшной полости», — говорят в депздраве.

По сообщению департамента, пациент проведет 3-4 недели с пришитой к донорскому участку на живот кистью. Такое количество времени необходимо, чтобы сформировалось новое кровообращение, питающее ткань. В последующем медики разделят приросший лоскут так, чтобы он повторял анатомическую форму пальцев.

«Специалисты травмбольницы делают пластику разными способами, выкраивая лоскуты практически по всему телу и перекрывая ими дефекты после обморожений, пролежней и ожогов. В данном случае пациенту выполнена пластика лоскутом на питающей ножке», — объяснил заместитель главного врача по медицинской части, микрохирург Владимир Кельметр.

Ранее URA.RU сообщало, что медики из ХМАО провели уникальную операцию и спасли жизнь младенца. Врачи выполняют сложнейшие трансплантации печени, что является высшим пилотажем в этом направлении.

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