27 января 2022

Мать погибшего в пожаре в Южноуральске потеряла второго ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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После пожара у женщины случился выкидыш Фото:

Мать мальчика, погибшего в пожаре в Южноуральске (Челябинская область), потеряла еще одного ребенка. Об этом рассказала сама женщина.

«Мать погибшего при пожаре в Южноуральске мальчика потеряла сразу двух детей — у нее случился выкидыш», — сообщает Life со ссылкой на слова матери ребенка. Отмечается, что из пожара женщина смогла спасти только дочь.

По ее словам, возгорание в доме произошло из-за проводки. Женщина отметила, что не раз жаловалась на проблему, однако в ответ ей только «улыбались и махали руками». Пострадавшая также заявила, что сотрудники МЧС слишком долго разворачивали технику и не искали ее сына в горящем доме. Женщина добавила, что все обвиняют ее в произошедшем, однако она сделала все, что могла.

Ранее стало известно о пожаре в квартире в Южноуральске, где погиб четырехлетний мальчик. Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководству Челябинского следственного комитета доложить о ходе расследования пожара и гибели ребенка. К проверке подключилась областная прокуратура.

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Мать мальчика, погибшего в пожаре в Южноуральске (Челябинская область), потеряла еще одного ребенка. Об этом рассказала сама женщина. «Мать погибшего при пожаре в Южноуральске мальчика потеряла сразу двух детей — у нее случился выкидыш», — сообщает Life со ссылкой на слова матери ребенка. Отмечается, что из пожара женщина смогла спасти только дочь. По ее словам, возгорание в доме произошло из-за проводки. Женщина отметила, что не раз жаловалась на проблему, однако в ответ ей только «улыбались и махали руками». Пострадавшая также заявила, что сотрудники МЧС слишком долго разворачивали технику и не искали ее сына в горящем доме. Женщина добавила, что все обвиняют ее в произошедшем, однако она сделала все, что могла. Ранее стало известно о пожаре в квартире в Южноуральске, где погиб четырехлетний мальчик. Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководству Челябинского следственного комитета доложить о ходе расследования пожара и гибели ребенка. К проверке подключилась областная прокуратура.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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