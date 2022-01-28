США готовят новые санкции, которые затронут крупнейшие банки РФ

29 января 2022 в 00:26 Размер текста - 17 +

США пригрозили ввести санкции против российских банков Фото: unsplash.com Новый пакет санкций США может коснуться российских банков в случае ее вторжения на Украину. Об этом рассказали источники в администрации США. Под ударом санкций США могут оказаться такие крупнейшие банки, как ВТБ, пишет газета The Wall Street Journal. Пока список неокончательный и в него могут быть внесены изменения. Запрет может коснуться сделок со всеми новыми выпусками российского госдолга, а также экспортные ограничения в ключевых секторах экономике. Источники, близкие к президенту США Джо Байдену привели в пример запрет на экспорт микроэлектроники. США отказались от подхода, когда санкции вводятся «по-нарастающей», как было ранее. «Мы начнем с большого и продолжим большим, чтобы причинить максимальную боль Кремлю», — пояснил газете логику администрации один из источников в Белом доме. Он добавил, что помимо ВТБ под санкции могут попасть «Газпром» и «Сбер». В статье по поводу «Сбербанка» сказано, что он скорее всего не будет тронут США, так как Вашингтон хочет иметь козыри и на будущее. По словам источников телеканала CBS, США хоть и могут ввести санкции против Москвы, однако на сегодняшний из-за этого действия они рискуют оказаться только в проигрыше. Дело в том, что если они так сделают, это создаст некоторые технические трудности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Новый пакет санкций США может коснуться российских банков в случае ее вторжения на Украину. Об этом рассказали источники в администрации США. Под ударом санкций США могут оказаться такие крупнейшие банки, как ВТБ, пишет газета The Wall Street Journal. Пока список неокончательный и в него могут быть внесены изменения. Запрет может коснуться сделок со всеми новыми выпусками российского госдолга, а также экспортные ограничения в ключевых секторах экономике. Источники, близкие к президенту США Джо Байдену привели в пример запрет на экспорт микроэлектроники. США отказались от подхода, когда санкции вводятся «по-нарастающей», как было ранее. «Мы начнем с большого и продолжим большим, чтобы причинить максимальную боль Кремлю», — пояснил газете логику администрации один из источников в Белом доме. Он добавил, что помимо ВТБ под санкции могут попасть «Газпром» и «Сбер». В статье по поводу «Сбербанка» сказано, что он скорее всего не будет тронут США, так как Вашингтон хочет иметь козыри и на будущее. По словам источников телеканала CBS, США хоть и могут ввести санкции против Москвы, однако на сегодняшний из-за этого действия они рискуют оказаться только в проигрыше. Дело в том, что если они так сделают, это создаст некоторые технические трудности.