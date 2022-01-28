В Чехии продвинулось расследование дела о взрыве во Врбетице

29 января 2022 в 05:50 Размер текста - 17 +

Найден новый фигурант в этом деле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Появился новый фигурант в деле на военных складах в чешской деревне Врбетице. Об этом рассказали три анонимных источника. «Чешская полиция ведет расследование в отношении Николая Шапошникова, сотрудника фирмы по транспортировке оружия Imex Group, которая арендовала склад боеприпасов во Врбетице в то время», — утверждает Чешское радио, ссылаясь на слова анонимных источников. В эфире прозвучала информация о том, что Шапошников якобы мог встречаться с «руководителем подразделения ГРУ», а также оказывать помощь и поддержку двум агентам, которых подозревают в организации взрыва. По данным радиостанции, Шапошников ранее служил военным в рядах российской армии. Кроме того, у него якобы имеется чешский паспорт. По словам юриста Imex Group, этот гражданин продолжает работать в фирме, где отвечает за работу со сделками. Взрывы на военных складах во Врбетице произошли в октябре 2014 года. Отношения между Россией и Чехией ухудшились после того, когда Права обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву. Власти Чехии потребовали от России компенсировать ущерб в 25,5 миллионов евро. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Появился новый фигурант в деле на военных складах в чешской деревне Врбетице. Об этом рассказали три анонимных источника. «Чешская полиция ведет расследование в отношении Николая Шапошникова, сотрудника фирмы по транспортировке оружия Imex Group, которая арендовала склад боеприпасов во Врбетице в то время», — утверждает Чешское радио, ссылаясь на слова анонимных источников. В эфире прозвучала информация о том, что Шапошников якобы мог встречаться с «руководителем подразделения ГРУ», а также оказывать помощь и поддержку двум агентам, которых подозревают в организации взрыва. По данным радиостанции, Шапошников ранее служил военным в рядах российской армии. Кроме того, у него якобы имеется чешский паспорт. По словам юриста Imex Group, этот гражданин продолжает работать в фирме, где отвечает за работу со сделками. Взрывы на военных складах во Врбетице произошли в октябре 2014 года. Отношения между Россией и Чехией ухудшились после того, когда Права обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву. Власти Чехии потребовали от России компенсировать ущерб в 25,5 миллионов евро.