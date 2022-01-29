СМИ: Британия разработала варианты военного сдерживания России

НАТО может перебросить военную технику ближе к Украине Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Высшее военное руководство Великобритании предложило премьер-министру Борису Джонсону варианты военного сдерживания России. Премьер-министр намерен рассмотреть их в ближайшие выходные, сообщает РИА «Новости».

«Высшее военное руководство разработало ряд вариантов по сдерживанию агрессии России в отношении Украины, в том числе переброску техники и личного состава и укрепление системы обороны НАТО. Премьер-министр рассмотрит эти варианты на этой неделе», — пишет агентство со ссылкой на источник в правительственных кругах Великобритании.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Великобритания направила на Украину более 460 тонн оружия. В Министерстве обороны Британии подтвердили, что отправили на Украину несколько тысяч легких противотанковых ракет. Борис Джонсон запланировал провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным на тему безопасности в Европе.