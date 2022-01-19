Британия вооружила Украину большой партией ракет

19 января 2022 в 15:50 Размер текста - 17 +

Украина сталкивается с экзистенциальной угрозой от РФ, заявили в Лондоне Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Великобритания отправила несколько тысяч легких противотанковых ракет Украине. Об этом сообщил замминистра обороны Британии Джеймс Хиппи. «Мы отправили тысячи противотанковых управляемых ракет украинским вооруженным силам», — сказал Джеймс Хиппи радио LBC, передает ТАСС. По его словам, Украина сталкивается с «экзистенциальной угрозой» со стороны Москвы. Вторжение на Украину было бы очень глупым решением, считает Хиппи. По его словам, Россия должна пронять, что вторжение не будет бескровным и для РФ это не будет «легкой прогулкой в парке». Украинцы — гордая и суверенная нация, готовая отстаивать каждую пять своей территории, цитирует RT Хиппи. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес ранее сообщал, что страна планирует поставить Украине легкие противотанковые оборонительные вооружения. Они нужны для «самообороны» и не являются стратегическим оружием, это не угрожает РФ, заявлял он. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что это чрезвычайно опасно и не помогает снизить напряженность. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Великобритания отправила несколько тысяч легких противотанковых ракет Украине. Об этом сообщил замминистра обороны Британии Джеймс Хиппи. «Мы отправили тысячи противотанковых управляемых ракет украинским вооруженным силам», — сказал Джеймс Хиппи радио LBC, передает ТАСС. По его словам, Украина сталкивается с «экзистенциальной угрозой» со стороны Москвы. Вторжение на Украину было бы очень глупым решением, считает Хиппи. По его словам, Россия должна пронять, что вторжение не будет бескровным и для РФ это не будет «легкой прогулкой в парке». Украинцы — гордая и суверенная нация, готовая отстаивать каждую пять своей территории, цитирует RT Хиппи. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес ранее сообщал, что страна планирует поставить Украине легкие противотанковые оборонительные вооружения. Они нужны для «самообороны» и не являются стратегическим оружием, это не угрожает РФ, заявлял он. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что это чрезвычайно опасно и не помогает снизить напряженность.