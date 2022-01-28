28 января 2022

Премьер Британии запланировал разговор с Путиным в ближайшие дни

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Клипарт depositphotos.com, джонсон борис
Борис Джонсон хочет переговорить с Путиным по поводу ситуации вокруг Украины Фото:
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Война на Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе. Об этом сообщила пресс-служба главы британского правительства.

«Премьер-министр решительно настроен активизировать дипломатические усилия и нарастить силы и средства сдерживания, чтобы избежать кровопролития в Европе. Когда он будет говорить с президентом Путиным на следующей неделе, он подчеркнет необходимость для России отступить и вступить в диалог по дипломатической линии», — сказала пресс-секретарь, передает ТАСС.По ее словам, тема переговоров — ситуация вокруг Украины.

Информированный источник агентства доложил, что помимо телефонного разговора, Джонсон намерен «совершить поездку в регион в предстоящие дни». Он кратко ответил, что речь идет о Восточной Европе. Собеседник не стал уточнять, в какую именно страну или страны желает приехать Джонсон.

Борис Джонсон ранее говорил о своем желании переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным. Своей целью визита он назвал обсуждение возможного вторжения России на Украину.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе. Об этом сообщила пресс-служба главы британского правительства. «Премьер-министр решительно настроен активизировать дипломатические усилия и нарастить силы и средства сдерживания, чтобы избежать кровопролития в Европе. Когда он будет говорить с президентом Путиным на следующей неделе, он подчеркнет необходимость для России отступить и вступить в диалог по дипломатической линии», — сказала пресс-секретарь, передает ТАСС.По ее словам, тема переговоров — ситуация вокруг Украины. Информированный источник агентства доложил, что помимо телефонного разговора, Джонсон намерен «совершить поездку в регион в предстоящие дни». Он кратко ответил, что речь идет о Восточной Европе. Собеседник не стал уточнять, в какую именно страну или страны желает приехать Джонсон. Борис Джонсон ранее говорил о своем желании переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным. Своей целью визита он назвал обсуждение возможного вторжения России на Украину.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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