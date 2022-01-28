Премьер Британии запланировал разговор с Путиным в ближайшие дни

29 января 2022 в 06:43 Размер текста - 17 +

Борис Джонсон хочет переговорить с Путиным по поводу ситуации вокруг Украины Фото: depositphotos.com новость из сюжета Война на Украине Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе. Об этом сообщила пресс-служба главы британского правительства. «Премьер-министр решительно настроен активизировать дипломатические усилия и нарастить силы и средства сдерживания, чтобы избежать кровопролития в Европе. Когда он будет говорить с президентом Путиным на следующей неделе, он подчеркнет необходимость для России отступить и вступить в диалог по дипломатической линии», — сказала пресс-секретарь, передает ТАСС.По ее словам, тема переговоров — ситуация вокруг Украины. Информированный источник агентства доложил, что помимо телефонного разговора, Джонсон намерен «совершить поездку в регион в предстоящие дни». Он кратко ответил, что речь идет о Восточной Европе. Собеседник не стал уточнять, в какую именно страну или страны желает приехать Джонсон. Борис Джонсон ранее говорил о своем желании переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным. Своей целью визита он назвал обсуждение возможного вторжения России на Украину. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе. Об этом сообщила пресс-служба главы британского правительства. «Премьер-министр решительно настроен активизировать дипломатические усилия и нарастить силы и средства сдерживания, чтобы избежать кровопролития в Европе. Когда он будет говорить с президентом Путиным на следующей неделе, он подчеркнет необходимость для России отступить и вступить в диалог по дипломатической линии», — сказала пресс-секретарь, передает ТАСС.По ее словам, тема переговоров — ситуация вокруг Украины. Информированный источник агентства доложил, что помимо телефонного разговора, Джонсон намерен «совершить поездку в регион в предстоящие дни». Он кратко ответил, что речь идет о Восточной Европе. Собеседник не стал уточнять, в какую именно страну или страны желает приехать Джонсон. Борис Джонсон ранее говорил о своем желании переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным. Своей целью визита он назвал обсуждение возможного вторжения России на Украину.