Премьер Британии запланировал разговор с Путиным в ближайшие дни

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе. Об этом сообщила пресс-служба главы британского правительства.
«Премьер-министр решительно настроен активизировать дипломатические усилия и нарастить силы и средства сдерживания, чтобы избежать кровопролития в Европе. Когда он будет говорить с президентом Путиным на следующей неделе, он подчеркнет необходимость для России отступить и вступить в диалог по дипломатической линии», — сказала пресс-секретарь, передает ТАСС.По ее словам, тема переговоров — ситуация вокруг Украины.
Информированный источник агентства доложил, что помимо телефонного разговора, Джонсон намерен «совершить поездку в регион в предстоящие дни». Он кратко ответил, что речь идет о Восточной Европе. Собеседник не стал уточнять, в какую именно страну или страны желает приехать Джонсон.
Борис Джонсон ранее говорил о своем желании переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным. Своей целью визита он назвал обсуждение возможного вторжения России на Украину.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе. Об этом сообщила пресс-служба главы британского правительства. «Премьер-министр решительно настроен активизировать дипломатические усилия и нарастить силы и средства сдерживания, чтобы избежать кровопролития в Европе. Когда он будет говорить с президентом Путиным на следующей неделе, он подчеркнет необходимость для России отступить и вступить в диалог по дипломатической линии», — сказала пресс-секретарь, передает ТАСС.По ее словам, тема переговоров — ситуация вокруг Украины. Информированный источник агентства доложил, что помимо телефонного разговора, Джонсон намерен «совершить поездку в регион в предстоящие дни». Он кратко ответил, что речь идет о Восточной Европе. Собеседник не стал уточнять, в какую именно страну или страны желает приехать Джонсон. Борис Джонсон ранее говорил о своем желании переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным. Своей целью визита он назвал обсуждение возможного вторжения России на Украину.