29 января 2022

Профилактолог назвал необычный симптом после «Омикрона»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экспресс-тест на коронавирус. Челябинск, медсестра, медик, анализ крови, врач, экспресс-тест, тест ковид, анализ на ковид, антитела
После «Омикрона» развивается аберрантная гиперкоагуляционная реакция Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

У пациентов, переболевших «Омикроном», может развиться аберрантная гиперкоагуляционная реакция, когда вне зависимости от тяжести заболевания, кровь начинает сгущаться. Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины Сергей Токарев.

«При „Омикрона“ у пациентов стал наблюдаться так называемый аберрантный гиперкоагуляционный ответ, когда, вне зависимости от тяжести течения заболевания, происходит поражение сосудистого эндотелия, и кровь начинает сгущаться. То есть штамм на системном уровне может вызывать генерализованное сосудистое воспаление. Вопрос этот изучается, и мы пока не можем сказать, встречается ли риск этого осложнения у всех пациентов, связано ли с возрастом, полом, сопутствующими заболеваниями, но пока преждевременно тут же бежать за антикоагулянтами, так как, например, Американское общество гематологов уже высказалось против назначения такой терапии после выписки из стационара», — объяснил Сергей Токарев.

Спикер добавил, что ранее подобные нарушения выявлялись у переболевших «Дельтой». «При штамме „Дельта“ развивалось сгущение крови, но тогда и заболевания протекали тяжело, с ковидными пневмониями, дыхательной недостаточностью с критическим падением сатурации, интенсивной терапией. То есть все происходило на фоне системных воспалительных процессов. При „Омикроне“ тяжелых форм относительно меньше, а системные нарушения есть», — подчеркнул Токарев.

В беседе с URA.RU генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р. Н. Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа отметила, что к сгущению крови могут привести любые вирусные атаки. «Любые вирусные атаки вызывают вторичные бактериальные атаки, в результате чего вырабатывается огромное количество воспалительных белков, с которыми не справляется организм, они в свою очередь начинаются двигаться по организму, образуются большие иммунные комплексы, которые способствуют сгущению крови и тромбообразованию. Все это итоге вызывает воспаления сосудов головного мозга, сердечных, может привести к инсультам и инфарктам», — подытожила она.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

У пациентов, переболевших «Омикроном», может развиться аберрантная гиперкоагуляционная реакция, когда вне зависимости от тяжести заболевания, кровь начинает сгущаться. Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины Сергей Токарев. «При „Омикрона“ у пациентов стал наблюдаться так называемый аберрантный гиперкоагуляционный ответ, когда, вне зависимости от тяжести течения заболевания, происходит поражение сосудистого эндотелия, и кровь начинает сгущаться. То есть штамм на системном уровне может вызывать генерализованное сосудистое воспаление. Вопрос этот изучается, и мы пока не можем сказать, встречается ли риск этого осложнения у всех пациентов, связано ли с возрастом, полом, сопутствующими заболеваниями, но пока преждевременно тут же бежать за антикоагулянтами, так как, например, Американское общество гематологов уже высказалось против назначения такой терапии после выписки из стационара», — объяснил Сергей Токарев. Спикер добавил, что ранее подобные нарушения выявлялись у переболевших «Дельтой». «При штамме „Дельта“ развивалось сгущение крови, но тогда и заболевания протекали тяжело, с ковидными пневмониями, дыхательной недостаточностью с критическим падением сатурации, интенсивной терапией. То есть все происходило на фоне системных воспалительных процессов. При „Омикроне“ тяжелых форм относительно меньше, а системные нарушения есть», — подчеркнул Токарев. В беседе с URA.RU генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р. Н. Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа отметила, что к сгущению крови могут привести любые вирусные атаки. «Любые вирусные атаки вызывают вторичные бактериальные атаки, в результате чего вырабатывается огромное количество воспалительных белков, с которыми не справляется организм, они в свою очередь начинаются двигаться по организму, образуются большие иммунные комплексы, которые способствуют сгущению крови и тромбообразованию. Все это итоге вызывает воспаления сосудов головного мозга, сердечных, может привести к инсультам и инфарктам», — подытожила она.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...