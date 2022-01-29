Профилактолог назвал необычный симптом после «Омикрона»

30 января 2022 в 01:00 Размер текста - 17 +

После «Омикрона» развивается аберрантная гиперкоагуляционная реакция Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 У пациентов, переболевших «Омикроном», может развиться аберрантная гиперкоагуляционная реакция, когда вне зависимости от тяжести заболевания, кровь начинает сгущаться. Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины Сергей Токарев. «При „Омикрона“ у пациентов стал наблюдаться так называемый аберрантный гиперкоагуляционный ответ, когда, вне зависимости от тяжести течения заболевания, происходит поражение сосудистого эндотелия, и кровь начинает сгущаться. То есть штамм на системном уровне может вызывать генерализованное сосудистое воспаление. Вопрос этот изучается, и мы пока не можем сказать, встречается ли риск этого осложнения у всех пациентов, связано ли с возрастом, полом, сопутствующими заболеваниями, но пока преждевременно тут же бежать за антикоагулянтами, так как, например, Американское общество гематологов уже высказалось против назначения такой терапии после выписки из стационара», — объяснил Сергей Токарев. Спикер добавил, что ранее подобные нарушения выявлялись у переболевших «Дельтой». «При штамме „Дельта“ развивалось сгущение крови, но тогда и заболевания протекали тяжело, с ковидными пневмониями, дыхательной недостаточностью с критическим падением сатурации, интенсивной терапией. То есть все происходило на фоне системных воспалительных процессов. При „Омикроне“ тяжелых форм относительно меньше, а системные нарушения есть», — подчеркнул Токарев. В беседе с URA.RU генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р. Н. Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа отметила, что к сгущению крови могут привести любые вирусные атаки. «Любые вирусные атаки вызывают вторичные бактериальные атаки, в результате чего вырабатывается огромное количество воспалительных белков, с которыми не справляется организм, они в свою очередь начинаются двигаться по организму, образуются большие иммунные комплексы, которые способствуют сгущению крови и тромбообразованию. Все это итоге вызывает воспаления сосудов головного мозга, сердечных, может привести к инсультам и инфарктам», — подытожила она. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

У пациентов, переболевших «Омикроном», может развиться аберрантная гиперкоагуляционная реакция, когда вне зависимости от тяжести заболевания, кровь начинает сгущаться. Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины Сергей Токарев. «При „Омикрона“ у пациентов стал наблюдаться так называемый аберрантный гиперкоагуляционный ответ, когда, вне зависимости от тяжести течения заболевания, происходит поражение сосудистого эндотелия, и кровь начинает сгущаться. То есть штамм на системном уровне может вызывать генерализованное сосудистое воспаление. Вопрос этот изучается, и мы пока не можем сказать, встречается ли риск этого осложнения у всех пациентов, связано ли с возрастом, полом, сопутствующими заболеваниями, но пока преждевременно тут же бежать за антикоагулянтами, так как, например, Американское общество гематологов уже высказалось против назначения такой терапии после выписки из стационара», — объяснил Сергей Токарев. Спикер добавил, что ранее подобные нарушения выявлялись у переболевших «Дельтой». «При штамме „Дельта“ развивалось сгущение крови, но тогда и заболевания протекали тяжело, с ковидными пневмониями, дыхательной недостаточностью с критическим падением сатурации, интенсивной терапией. То есть все происходило на фоне системных воспалительных процессов. При „Омикроне“ тяжелых форм относительно меньше, а системные нарушения есть», — подчеркнул Токарев. В беседе с URA.RU генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р. Н. Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа отметила, что к сгущению крови могут привести любые вирусные атаки. «Любые вирусные атаки вызывают вторичные бактериальные атаки, в результате чего вырабатывается огромное количество воспалительных белков, с которыми не справляется организм, они в свою очередь начинаются двигаться по организму, образуются большие иммунные комплексы, которые способствуют сгущению крови и тромбообразованию. Все это итоге вызывает воспаления сосудов головного мозга, сердечных, может привести к инсультам и инфарктам», — подытожила она.