Сенатор Владимир Джабаров заявил о недопустимости войны между РФ и Украиной Фото: Минобороны России/Игорь Руденко

новость из сюжета Война на Украине

Война между Россией и Украиной исключена. Так первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ответил на слова оппозиционного депутата Верховной Рады Ильи Кивы о том, что вторжение Москвы в Киев станет «освобождением» Украины.

Ранее украинский депутат Кива заявлял, что Россия имеет «право на территорию», составляющую нынешнюю Украину. Он считает, что «вторжение» Москвы в Киев — это не «оккупация, а освобождение».

Российский сенатор Джабаров ответил Киве, что война между странами недопустима. «Отношусь с большим уважением к депутату Киве за его бесстрашие бороться с режимом. Но война между нашими странами исключена», — сказал сенатор РБК.

Член Совфеда подчеркнул, что украинцы должны сами привести к власти людей, которые будут думать о народе и восстановлении отношений с Россией. «Это внутреннее дело Украины, они должны решать сами», — заключил Джабаров.

О том, что Москва не собирается развязывать войну с Украиной заявляли и президент РФ Владимир Путин, и министр иностранных дел Сергей Лавров, и зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По мнению автора британской газеты The Telegraph Кона Кафлина, вторжение в Киев станет роковой ошибкой Путина. Тем временем украинский лидер Владимир Зеленский убежден, что США используют его страну как пешку в противостоянии с Россией.

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