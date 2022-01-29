CNN сообщила о росте напряженности между Украиной и США

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Владимиру Зеленскому не нравятся постоянные сообщения США о войне с Россией, пишет CNN Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский недоволен тем, что США используют его страну как пешку в противостоянии с Россией, что приводит к росту напряжения между Украиной и Америкой. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

«Между Зеленским и официальными лицами администрации президента США Байдена нарастает напряженность на фоне разногласий по поводу того, как интерпретировать и публично сообщать оценки американской разведки, в которых говорится, что Россия может готовить крупномасштабное нападение на Украину. Разногласия говорят о постоянной обеспокоенности Украины тем, что ее используют в качестве пешки в геополитической драме между Соединенными Штатами и Россией», — пишет CNN.

По информации телеканала, Белый дом пытается оказать Киеву максимальную помощь, но на Украине ее встречают без благодарности. По данным CNN, Зеленскому не нравится, что в США постоянно говорят о неизбежности войны Украины и России. «Зеленскому и его помощникам в последние недели надоело то, что они считают „чрезмерной реакцией“ США, которая, по их мнению, разжигает панику и экономические потрясения внутри Украины», — отмечает CNN.

Президент США Джо Байден ранее сообщил, что планирует перебросить американские войска в Восточную Европу. В свою очередь, Зеленский заявил, что в случае начала войны с Россией на сторону Киева никто не встанет. По данным американских СМИ, последние телефонные переговоры Байдена и Зеленского прошли неудачно.

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Президент Украины Владимир Зеленский недоволен тем, что США используют его страну как пешку в противостоянии с Россией, что приводит к росту напряжения между Украиной и Америкой. Об этом сообщает американский телеканал CNN. «Между Зеленским и официальными лицами администрации президента США Байдена нарастает напряженность на фоне разногласий по поводу того, как интерпретировать и публично сообщать оценки американской разведки, в которых говорится, что Россия может готовить крупномасштабное нападение на Украину. Разногласия говорят о постоянной обеспокоенности Украины тем, что ее используют в качестве пешки в геополитической драме между Соединенными Штатами и Россией», — пишет CNN. По информации телеканала, Белый дом пытается оказать Киеву максимальную помощь, но на Украине ее встречают без благодарности. По данным CNN, Зеленскому не нравится, что в США постоянно говорят о неизбежности войны Украины и России. «Зеленскому и его помощникам в последние недели надоело то, что они считают „чрезмерной реакцией“ США, которая, по их мнению, разжигает панику и экономические потрясения внутри Украины», — отмечает CNN. Президент США Джо Байден ранее сообщил, что планирует перебросить американские войска в Восточную Европу. В свою очередь, Зеленский заявил, что в случае начала войны с Россией на сторону Киева никто не встанет. По данным американских СМИ, последние телефонные переговоры Байдена и Зеленского прошли неудачно.
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