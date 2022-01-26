Медведев оценил шансы войны России и НАТО

27 января 2022 в 08:37 Размер текста - 17 +

Избежать войны России и НАТО можно с помощью переговоров, считает Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия и НАТО не хотят войны, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Так он оценил ситуацию вокруг Украины. Медведев назвал дипломатию единственным возможным способом для урегулирования ситуации. «Войны никакой бы ни в коем случае не хотелось, войны никто не ищет, и нужно сделать все, чтобы никакой войны не было. А тем более по линии столкновений между Россией и, допустим, Североатлантическим альянсом», — цитирует Дмитрия Медведева Lenta.ru. По мнению зампреда Совбеза РФ, единственная возможность избежать войны — договариваться. В связи с этим Медведев подчеркнул важность переговоров России и НАТО по гарантиям безопасности. Также обе стороны должны использовать в своих отношениях принцип неделимой безопасности. «Безопасность одной стороны не может достигаться за счет безопасности другой стороны», — цитирует Медведева РИА «Новости». Зампред Совбеза РФ отметил, что есть масса людей, которые зарабатывают и спекулируют на эскалации конфликта между Россией и США. ОН привел в пример высказывания одного из сенаторов США, который заявил о возможном ядерном столкновении между Москвой и Вашингтоном. Медведев назвал американского политика «маразматическим стариком». По его мнению, подобные политические спекуляции опасны. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров дал США неделю на то, чтобы согласиться с предложениями по гарантиям безопасности и избежать серьезных последствий. В Госдепе США заявили, что Россия запланировала совместные военные учения с Белоруссией, чтобы внезапно напасть на Украину. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков исключил возможность полномасштабной войны. Президент США Джо Байден также заявил, что глава РФ Владимир Путин не хочет войны — напротив, он настроен решать разногласия мирным и дипломатическим путем, передает «Федеральное агентство новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия и НАТО не хотят войны, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Так он оценил ситуацию вокруг Украины. Медведев назвал дипломатию единственным возможным способом для урегулирования ситуации. «Войны никакой бы ни в коем случае не хотелось, войны никто не ищет, и нужно сделать все, чтобы никакой войны не было. А тем более по линии столкновений между Россией и, допустим, Североатлантическим альянсом», — цитирует Дмитрия Медведева Lenta.ru. По мнению зампреда Совбеза РФ, единственная возможность избежать войны — договариваться. В связи с этим Медведев подчеркнул важность переговоров России и НАТО по гарантиям безопасности. Также обе стороны должны использовать в своих отношениях принцип неделимой безопасности. «Безопасность одной стороны не может достигаться за счет безопасности другой стороны», — цитирует Медведева РИА «Новости». Зампред Совбеза РФ отметил, что есть масса людей, которые зарабатывают и спекулируют на эскалации конфликта между Россией и США. ОН привел в пример высказывания одного из сенаторов США, который заявил о возможном ядерном столкновении между Москвой и Вашингтоном. Медведев назвал американского политика «маразматическим стариком». По его мнению, подобные политические спекуляции опасны. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров дал США неделю на то, чтобы согласиться с предложениями по гарантиям безопасности и избежать серьезных последствий. В Госдепе США заявили, что Россия запланировала совместные военные учения с Белоруссией, чтобы внезапно напасть на Украину. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков исключил возможность полномасштабной войны. Президент США Джо Байден также заявил, что глава РФ Владимир Путин не хочет войны — напротив, он настроен решать разногласия мирным и дипломатическим путем, передает «Федеральное агентство новостей».