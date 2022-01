The Telegraph предупредила Путина о возможной роковой ошибке

Владимир Путин потеряет авторитет, если нападет на Украину, считает автор газеты The Telegraph Кон Кафлин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Вторжение России в Украину может стать катастрофической ошибкой президента РФ Владимира Путина. Такое мнение выразил автор британской газеты The Telegraph Кон Кафлин. «Российская общественность наверняка ожидает, что их лидер принесет ощутимые выгоды от своей последней конфронтации с Западом. Если этого не сделать, авторитет Путина ослабнет. Это также могло бы убедить его в том, что его единственный оставшийся вариант — решить украинский вопрос раз и навсегда силой оружия. Такой шаг, однако, может оказаться ошибкой катастрофических масштабов», — написал Кафлин в The Telegraph. Журналист считает, что вторжение в Украину может обернуться катастрофой, наподобие участия СССР в войне в Афганистане. Кафлин написал, что сейчас Путин якобы играет с Западом в покер с высокими ставками. И если он разыграет карты неправильно, «это может иметь разрушительные последствия как для него самого, так и для его страны», заключил автор The Telegraph. В США уверены, что Россия нападет на Украину до середины февраля. В самой Украине назвали конкретную дату «вторжения» — 20 февраля, когда закончатся Олимпиада в Пекине и совместные учения РФ и Белоруссии. В МИД России подчеркнули, что Москва не собирается развязывать войну, а заявления Запада о вторжении Москвы являются провокацией.

Вторжение России в Украину может стать катастрофической ошибкой президента РФ Владимира Путина. Такое мнение выразил автор британской газеты The Telegraph Кон Кафлин. «Российская общественность наверняка ожидает, что их лидер принесет ощутимые выгоды от своей последней конфронтации с Западом. Если этого не сделать, авторитет Путина ослабнет. Это также могло бы убедить его в том, что его единственный оставшийся вариант — решить украинский вопрос раз и навсегда силой оружия. Такой шаг, однако, может оказаться ошибкой катастрофических масштабов», — написал Кафлин в The Telegraph. Журналист считает, что вторжение в Украину может обернуться катастрофой, наподобие участия СССР в войне в Афганистане. Кафлин написал, что сейчас Путин якобы играет с Западом в покер с высокими ставками. И если он разыграет карты неправильно, «это может иметь разрушительные последствия как для него самого, так и для его страны», заключил автор The Telegraph. В США уверены, что Россия нападет на Украину до середины февраля. В самой Украине назвали конкретную дату «вторжения» — 20 февраля, когда закончатся Олимпиада в Пекине и совместные учения РФ и Белоруссии. В МИД России подчеркнули, что Москва не собирается развязывать войну, а заявления Запада о вторжении Москвы являются провокацией.