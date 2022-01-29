В России создадут исправительные центры для подростков-хулиганов

В рамках программы «Подростки России» по всей стране будут созданы центры по работе с подростками «группы риска». Об этом сообщает пресс-служба уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
В пресс-службе заявили, что в России будет создана сеть центров по работе с подростками, проявляющих поведения, которое отличается от общественных норм, передает РИА «Новости». Также в рамках программы реализуют создание Федеральный методический центр по подростковой работе и развитие сообщества соответствующих специалистов.
«Дети, проявляющие девиантное поведение, делают это под влиянием множества негативных факторов. <…> Если взрослые своевременно проявят чуткость, определят источник проблемы, не оттолкнут ребенка и найдут способ его поддержать, это поможет многим подросткам», — объяснила детский омбудсмен.
В рамках программы «Подростки России» по всей стране будут созданы центры по работе с подростками «группы риска». Об этом сообщает пресс-служба уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. В пресс-службе заявили, что в России будет создана сеть центров по работе с подростками, проявляющих поведения, которое отличается от общественных норм, передает РИА «Новости». Также в рамках программы реализуют создание Федеральный методический центр по подростковой работе и развитие сообщества соответствующих специалистов. «Дети, проявляющие девиантное поведение, делают это под влиянием множества негативных факторов. <…> Если взрослые своевременно проявят чуткость, определят источник проблемы, не оттолкнут ребенка и найдут способ его поддержать, это поможет многим подросткам», — объяснила детский омбудсмен. Ранее сообщалось, что Минпросвещения РФ разработало новую методику, согласно которой за трудными подростками начнут следить с детского сада. Каждые три года педагоги будут заполнять специальные отчеты о развитии ребенка, где будут отмечать аспекты его развития.