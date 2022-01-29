В России создадут исправительные центры для подростков-хулиганов

30 января 2022 в 01:33 Размер текста - 17 +

По мнению Марии Львовой-Беловой, понимание положительно повлияет на «трудных» подростков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В рамках программы «Подростки России» по всей стране будут созданы центры по работе с подростками «группы риска». Об этом сообщает пресс-служба уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. В пресс-службе заявили, что в России будет создана сеть центров по работе с подростками, проявляющих поведения, которое отличается от общественных норм, передает РИА «Новости». Также в рамках программы реализуют создание Федеральный методический центр по подростковой работе и развитие сообщества соответствующих специалистов. «Дети, проявляющие девиантное поведение, делают это под влиянием множества негативных факторов. <…> Если взрослые своевременно проявят чуткость, определят источник проблемы, не оттолкнут ребенка и найдут способ его поддержать, это поможет многим подросткам», — объяснила детский омбудсмен. Ранее сообщалось, что Минпросвещения РФ разработало новую методику, согласно которой за трудными подростками начнут следить с детского сада. Каждые три года педагоги будут заполнять специальные отчеты о развитии ребенка, где будут отмечать аспекты его развития. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В рамках программы «Подростки России» по всей стране будут созданы центры по работе с подростками «группы риска». Об этом сообщает пресс-служба уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. В пресс-службе заявили, что в России будет создана сеть центров по работе с подростками, проявляющих поведения, которое отличается от общественных норм, передает РИА «Новости». Также в рамках программы реализуют создание Федеральный методический центр по подростковой работе и развитие сообщества соответствующих специалистов. «Дети, проявляющие девиантное поведение, делают это под влиянием множества негативных факторов. <…> Если взрослые своевременно проявят чуткость, определят источник проблемы, не оттолкнут ребенка и найдут способ его поддержать, это поможет многим подросткам», — объяснила детский омбудсмен. Ранее сообщалось, что Минпросвещения РФ разработало новую методику, согласно которой за трудными подростками начнут следить с детского сада. Каждые три года педагоги будут заполнять специальные отчеты о развитии ребенка, где будут отмечать аспекты его развития.