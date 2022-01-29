Подмосковные депутаты придумали новую проблему для водителей РФ

У региональных властей могут появиться полномочия эвакуировать неправильно припаркованные автомобили. Такую инициативу создали депутаты Московской областной думы.
«Автомобилей в регионе много, выписывать штрафы могут только инспекторы ГИБДД, а их количество ограничено. Такое решение позволит снизить нагрузку на инспекторов ГИБДД, сократить административные издержки, оперативно реагировать на нарушения», — отмечается в документе, который приводит «Подмосковье сегодня».
Таким образом, если инициатива будет принята, в Московской области создадут специальную службу. Подобная практика уже действует в Москве и Санкт-Петербурге, однако в остальных городах России эвакуацией транспортных средств занимается только ГИБДД.
Ранее заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов предупредил водителей об особых зимних штрафах. Один из них — залепленный снегом номерной знак автомобиля. Кроме того, если автомобиль находится с заведенным двигателем более пяти минут и находится в жилой зоне, то предусмотрен штраф 1500 рублей.
У региональных властей могут появиться полномочия эвакуировать неправильно припаркованные автомобили. Такую инициативу создали депутаты Московской областной думы. «Автомобилей в регионе много, выписывать штрафы могут только инспекторы ГИБДД, а их количество ограничено. Такое решение позволит снизить нагрузку на инспекторов ГИБДД, сократить административные издержки, оперативно реагировать на нарушения», — отмечается в документе, который приводит «Подмосковье сегодня». Таким образом, если инициатива будет принята, в Московской области создадут специальную службу. Подобная практика уже действует в Москве и Санкт-Петербурге, однако в остальных городах России эвакуацией транспортных средств занимается только ГИБДД. Ранее заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов предупредил водителей об особых зимних штрафах. Один из них — залепленный снегом номерной знак автомобиля. Кроме того, если автомобиль находится с заведенным двигателем более пяти минут и находится в жилой зоне, то предусмотрен штраф 1500 рублей.