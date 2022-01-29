Жители Нижнего Тагила пожаловались на удушающий смог

Концентрация диоксида азота и сероводорода в воздухе Нижнего Тагила превышены в 1,5 и 1,3 раза соответственно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Нижнего Тагила (Свердловская область) пожаловались на смог с резким химическим запахом. По данным СМИ, облако дыма пришло со стороны градообразующего предприятия ЕВРАЗ НТМК. Тагильчане пожаловались на головную боль, тошноту и головокружение.

По словам местных жителей, облако дыма пришло в город с коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК, передает TagilCity.ru. СМИ провело замеры воздуха в районе школы № 95 в Дзержинском районе. Результаты показали, что содержание диоксида азота в 1,5 раза превышает допустимые значения — 0,3 миллиграмма на метр кубический при разовой предельно допустимой концентрации (ПДК) 0,2 миллиграмма на метр кубический. Также замеры показали, что в воздухе в 1,3 раза превышен сероводород — 0,01 миллиграмма на метр кубический при разовой ПДК 0,008 миллиграмма на метр кубический.

СМИ отмечает, что оба вещества оказывают негативное влияние на дыхательную систему человека. Они могут вызывать раздражение слизистой, аллергический ринит, бронхит и воспаление легких. Жители Нижнего Тагила пожаловались на головную боль, тошноту и головокружение.

Ранее смог накрывал Нижний Тагил вечером 29 декабря 2021 года. Об этом сообщал уральский гидрометцентр. Синоптики объявили неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности.

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