29 января 2022
28 января 2022

Жители Нижнего Тагила пожаловались на удушающий смог

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Смог в мкр Солнечный и работа МЧС России на горящем торфяннике. Екатеринбург, дым, задымление, плохая видимость, смог в городе, экология, экологическая обстановка, задымленность, загрязнение воздуха
Концентрация диоксида азота и сероводорода в воздухе Нижнего Тагила превышены в 1,5 и 1,3 раза соответственно Фото:

Жители Нижнего Тагила (Свердловская область) пожаловались на смог с резким химическим запахом. По данным СМИ, облако дыма пришло со стороны градообразующего предприятия ЕВРАЗ НТМК. Тагильчане пожаловались на головную боль, тошноту и головокружение.

По словам местных жителей, облако дыма пришло в город с коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК, передает TagilCity.ru. СМИ провело замеры воздуха в районе школы № 95 в Дзержинском районе. Результаты показали, что содержание диоксида азота в 1,5 раза превышает допустимые значения — 0,3 миллиграмма на метр кубический при разовой предельно допустимой концентрации (ПДК) 0,2 миллиграмма на метр кубический. Также замеры показали, что в воздухе в 1,3 раза превышен сероводород — 0,01 миллиграмма на метр кубический при разовой ПДК 0,008 миллиграмма на метр кубический.

СМИ отмечает, что оба вещества оказывают негативное влияние на дыхательную систему человека. Они могут вызывать раздражение слизистой, аллергический ринит, бронхит и воспаление легких. Жители Нижнего Тагила пожаловались на головную боль, тошноту и головокружение.

Ранее смог накрывал Нижний Тагил вечером 29 декабря 2021 года. Об этом сообщал уральский гидрометцентр. Синоптики объявили неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Жители Нижнего Тагила (Свердловская область) пожаловались на смог с резким химическим запахом. По данным СМИ, облако дыма пришло со стороны градообразующего предприятия ЕВРАЗ НТМК. Тагильчане пожаловались на головную боль, тошноту и головокружение. По словам местных жителей, облако дыма пришло в город с коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК, передает TagilCity.ru. СМИ провело замеры воздуха в районе школы № 95 в Дзержинском районе. Результаты показали, что содержание диоксида азота в 1,5 раза превышает допустимые значения — 0,3 миллиграмма на метр кубический при разовой предельно допустимой концентрации (ПДК) 0,2 миллиграмма на метр кубический. Также замеры показали, что в воздухе в 1,3 раза превышен сероводород — 0,01 миллиграмма на метр кубический при разовой ПДК 0,008 миллиграмма на метр кубический. СМИ отмечает, что оба вещества оказывают негативное влияние на дыхательную систему человека. Они могут вызывать раздражение слизистой, аллергический ринит, бронхит и воспаление легких. Жители Нижнего Тагила пожаловались на головную боль, тошноту и головокружение. Ранее смог накрывал Нижний Тагил вечером 29 декабря 2021 года. Об этом сообщал уральский гидрометцентр. Синоптики объявили неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...