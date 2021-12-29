Нижний Тагил накрыл смог. Объявлена первая степень опасности

30 декабря 2021 в 11:25 Размер текста - 17 +

Предупреждение будет действовать до вечера 31 декабря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Смог накрыл Нижний Тагил 29 декабря вечером. Об этом сообщается на официальном сайте уральского гидрометцентра. «На территории городского округа „город Нижний Тагил“ ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — сообщает гидрометцентр. Синоптики объявили неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко доложила президенту России Владимиру Путину о том, что в Нижнем Тагиле снизились вредные выбросы в воздух на 4%. Сейчас в городе проходит программа «Чистый воздух», на которую до 2024 года планируется выделить 3,4 млрд рублей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Смог накрыл Нижний Тагил 29 декабря вечером. Об этом сообщается на официальном сайте уральского гидрометцентра. «На территории городского округа „город Нижний Тагил“ ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — сообщает гидрометцентр. Синоптики объявили неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко доложила президенту России Владимиру Путину о том, что в Нижнем Тагиле снизились вредные выбросы в воздух на 4%. Сейчас в городе проходит программа «Чистый воздух», на которую до 2024 года планируется выделить 3,4 млрд рублей.