Смог накрыл Нижний Тагил 29 декабря вечером. Об этом сообщается на официальном сайте уральского гидрометцентра.
«На территории городского округа „город Нижний Тагил“ ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — сообщает гидрометцентр. Синоптики объявили неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности.
Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко доложила президенту России Владимиру Путину о том, что в Нижнем Тагиле снизились вредные выбросы в воздух на 4%. Сейчас в городе проходит программа «Чистый воздух», на которую до 2024 года планируется выделить 3,4 млрд рублей.
Смог накрыл Нижний Тагил 29 декабря вечером. Об этом сообщается на официальном сайте уральского гидрометцентра. «На территории городского округа „город Нижний Тагил“ ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — сообщает гидрометцентр. Синоптики объявили неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко доложила президенту России Владимиру Путину о том, что в Нижнем Тагиле снизились вредные выбросы в воздух на 4%. Сейчас в городе проходит программа «Чистый воздух», на которую до 2024 года планируется выделить 3,4 млрд рублей.