В России создадут льготные вклады для нуждающегося населения

31 января 2022 в 05:20 Размер текста - 17 +

Малообеспеченные россияне смогут вкладывать деньги под процент, превышающий ключевую ставку Фото: Анна Майорова © URA.RU В России планируют создать социальные вклады для малообеспеченных граждан. Об этом сообщается в законопроекте, который был подготовлен депутатами Госдумы РФ. В документе указано, что доступ к социальному банковскому вкладу или счету планируется предоставлять гражданам, получающим государственную социальную помощь, передают «Известия». Особенность социального вклада заключается в том, что процентная ставка по нему будет на 1 п. п. превышать значение ключевой, однако депозит не должен превышать 100 тысяч рублей. В пояснительной записке к законопроекту указано, что инициатива направлена на создание механизма обеспечения гарантированного дохода по счетам и депозитам малообеспеченных граждан. «Рассматривается несколько подходов, и пока окончательной версии законопроекта нет», — рассказал один из разработчиков предложения, глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Ранее сообщалось, что в Центробанке предлагали ввести социальные вклады. В Банке России отметили, что изучают международный опыт, прежде чем применить в стране. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России планируют создать социальные вклады для малообеспеченных граждан. Об этом сообщается в законопроекте, который был подготовлен депутатами Госдумы РФ. В документе указано, что доступ к социальному банковскому вкладу или счету планируется предоставлять гражданам, получающим государственную социальную помощь, передают «Известия». Особенность социального вклада заключается в том, что процентная ставка по нему будет на 1 п. п. превышать значение ключевой, однако депозит не должен превышать 100 тысяч рублей. В пояснительной записке к законопроекту указано, что инициатива направлена на создание механизма обеспечения гарантированного дохода по счетам и депозитам малообеспеченных граждан. «Рассматривается несколько подходов, и пока окончательной версии законопроекта нет», — рассказал один из разработчиков предложения, глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Ранее сообщалось, что в Центробанке предлагали ввести социальные вклады. В Банке России отметили, что изучают международный опыт, прежде чем применить в стране.