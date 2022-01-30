30 января 2022

В России создадут льготные вклады для нуждающегося населения

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Малообеспеченные россияне смогут вкладывать деньги под процент, превышающий ключевую ставку Фото:

В России планируют создать социальные вклады для малообеспеченных граждан. Об этом сообщается в законопроекте, который был подготовлен депутатами Госдумы РФ.

В документе указано, что доступ к социальному банковскому вкладу или счету планируется предоставлять гражданам, получающим государственную социальную помощь, передают «Известия». Особенность социального вклада заключается в том, что процентная ставка по нему будет на 1 п. п. превышать значение ключевой, однако депозит не должен превышать 100 тысяч рублей.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что инициатива направлена на создание механизма обеспечения гарантированного дохода по счетам и депозитам малообеспеченных граждан. «Рассматривается несколько подходов, и пока окончательной версии законопроекта нет», — рассказал один из разработчиков предложения, глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Ранее сообщалось, что в Центробанке предлагали ввести социальные вклады. В Банке России отметили, что изучают международный опыт, прежде чем применить в стране.

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В России планируют создать социальные вклады для малообеспеченных граждан. Об этом сообщается в законопроекте, который был подготовлен депутатами Госдумы РФ. В документе указано, что доступ к социальному банковскому вкладу или счету планируется предоставлять гражданам, получающим государственную социальную помощь, передают «Известия». Особенность социального вклада заключается в том, что процентная ставка по нему будет на 1 п. п. превышать значение ключевой, однако депозит не должен превышать 100 тысяч рублей. В пояснительной записке к законопроекту указано, что инициатива направлена на создание механизма обеспечения гарантированного дохода по счетам и депозитам малообеспеченных граждан. «Рассматривается несколько подходов, и пока окончательной версии законопроекта нет», — рассказал один из разработчиков предложения, глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Ранее сообщалось, что в Центробанке предлагали ввести социальные вклады. В Банке России отметили, что изучают международный опыт, прежде чем применить в стране.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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