В России создадут льготные вклады для нуждающегося населения

В России планируют создать социальные вклады для малообеспеченных граждан. Об этом сообщается в законопроекте, который был подготовлен депутатами Госдумы РФ.
В документе указано, что доступ к социальному банковскому вкладу или счету планируется предоставлять гражданам, получающим государственную социальную помощь, передают «Известия». Особенность социального вклада заключается в том, что процентная ставка по нему будет на 1 п. п. превышать значение ключевой, однако депозит не должен превышать 100 тысяч рублей.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что инициатива направлена на создание механизма обеспечения гарантированного дохода по счетам и депозитам малообеспеченных граждан. «Рассматривается несколько подходов, и пока окончательной версии законопроекта нет», — рассказал один из разработчиков предложения, глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
В России планируют создать социальные вклады для малообеспеченных граждан. Об этом сообщается в законопроекте, который был подготовлен депутатами Госдумы РФ. В документе указано, что доступ к социальному банковскому вкладу или счету планируется предоставлять гражданам, получающим государственную социальную помощь, передают «Известия». Особенность социального вклада заключается в том, что процентная ставка по нему будет на 1 п. п. превышать значение ключевой, однако депозит не должен превышать 100 тысяч рублей. В пояснительной записке к законопроекту указано, что инициатива направлена на создание механизма обеспечения гарантированного дохода по счетам и депозитам малообеспеченных граждан. «Рассматривается несколько подходов, и пока окончательной версии законопроекта нет», — рассказал один из разработчиков предложения, глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Ранее сообщалось, что в Центробанке предлагали ввести социальные вклады. В Банке России отметили, что изучают международный опыт, прежде чем применить в стране.