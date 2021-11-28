ЦБ собирается ввести новую льготу для россиян с низкими доходами

ЦБ предложил создать специальный банковский вклад для бедных россиян Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России хотят создать новый тип банковского вклада специально для людей с низкими доходами. С таким предложением выступил Банк России.

«Такой вклад может быть у человека только один, сумма его ограничена, процентная ставка привязана либо к ключевой, либо к уровню инфляции. Для определения категории граждан можно использовать единую государственную информационную систему социального обеспечения, создание которой предложено правительством», — рассказала заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова, выступая в Госдуме, передают «Известия».

Подробности проекта пока неизвестны. Однако в ЦБ отметили, что сейчас изучают международный опыт, чтобы применить в России. Так, например, в Европе в отличие от обычных сберегательных счетов процентные ставки по ним устанавливаются нормативно. Как правило, они выше рыночных, и банки не могут их самостоятельно менять. Выплачиваемые проценты по таким вкладам частично или полностью освобождены от налогов. При этом один человек может открыть только один регулируемый депозит.

Ранее во Всемирном банке заявили о росте глобальной нищеты из-за эпидемии коронавируса. Вместе с тем, в Совете при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства предложили отдать бедным россиянам дворцы чиновников-коррупционеров.