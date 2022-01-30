30 января 2022
28 января 2022
27 января 2022

В Пермский край придет аномальное тепло

© Служба новостей «URA.RU»
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Оттепель,лужи, грязь. Курган, лужа, школьник, мокрый снег, оттепель
В Пермском крае ожидается первая оттепель Фото:

Синоптики прогнозируют теплую и снежную неделю на территории Пермского края. По данным проекта «Метеоролог и Я», средняя температура воздуха значительно превысит норму.

«Предстоящая неделя в Пермском крае ожидается очень теплой и снежной. Средняя температура воздуха превысит норму на 10-11 градусов. В пятницу в южных районах края вероятна первая с начала года оттепель. Количество осадков ожидается выше нормы в 1,5-2 раза», — сообщается на сайте проекта.

Потепление ожидается во вторник — днем температура повысится до −1…−6 градусов. Такая погода сохранится всю неделю за исключением ночи на четверг, когда может похолодать до -11. В пятницу днем в отдельных районах края синоптики не исключают оттепель до +1 градуса.

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Синоптики прогнозируют теплую и снежную неделю на территории Пермского края. По данным проекта «Метеоролог и Я», средняя температура воздуха значительно превысит норму. «Предстоящая неделя в Пермском крае ожидается очень теплой и снежной. Средняя температура воздуха превысит норму на 10-11 градусов. В пятницу в южных районах края вероятна первая с начала года оттепель. Количество осадков ожидается выше нормы в 1,5-2 раза», — сообщается на сайте проекта. Потепление ожидается во вторник — днем температура повысится до −1…−6 градусов. Такая погода сохранится всю неделю за исключением ночи на четверг, когда может похолодать до -11. В пятницу днем в отдельных районах края синоптики не исключают оттепель до +1 градуса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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