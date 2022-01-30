В Пермский край придет аномальное тепло

Синоптики прогнозируют теплую и снежную неделю на территории Пермского края. По данным проекта «Метеоролог и Я», средняя температура воздуха значительно превысит норму.
«Предстоящая неделя в Пермском крае ожидается очень теплой и снежной. Средняя температура воздуха превысит норму на 10-11 градусов. В пятницу в южных районах края вероятна первая с начала года оттепель. Количество осадков ожидается выше нормы в 1,5-2 раза», — сообщается на сайте проекта.
Потепление ожидается во вторник — днем температура повысится до −1…−6 градусов. Такая погода сохранится всю неделю за исключением ночи на четверг, когда может похолодать до -11. В пятницу днем в отдельных районах края синоптики не исключают оттепель до +1 градуса.
Синоптики прогнозируют теплую и снежную неделю на территории Пермского края. По данным проекта «Метеоролог и Я», средняя температура воздуха значительно превысит норму. «Предстоящая неделя в Пермском крае ожидается очень теплой и снежной. Средняя температура воздуха превысит норму на 10-11 градусов. В пятницу в южных районах края вероятна первая с начала года оттепель. Количество осадков ожидается выше нормы в 1,5-2 раза», — сообщается на сайте проекта. Потепление ожидается во вторник — днем температура повысится до −1…−6 градусов. Такая погода сохранится всю неделю за исключением ночи на четверг, когда может похолодать до -11. В пятницу днем в отдельных районах края синоптики не исключают оттепель до +1 градуса.