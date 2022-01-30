В ХМАО за похищения свидетеля под суд отправится экс-следователь

Обвиняемому грозит до 12 лет тюрьмы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В ХМАО 30-летнего следователя из Сургута Ивана Пирожкова будут судить за неоднократное похищение человека. По версии следствия, мужчина, будучи сотрудником местного отдела полиции, таким образом пытался повлиять на расследование дела о злоупотреблении им полномочиями, также обвиняемый многократно применял насилие в отношении похищенного. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре ХМАО.

«Прокуратура Сургута утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в похищении человека с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, в похищении у гражданина важных личных документов, в принуждении свидетеля к даче ложных показаний, в вымогательстве, совершенном с применением насилия», — говорят в прокуратуре.

В управлении следственного комитета по ХМАО рассказали, что следователь пытался замять в отношении себя уголовное дело и пытался всяческими способами заставить свидетеля по уголовному делу изменить свои показания. В июле 2021 года он дважды, применяя насилие и угрожая причинением тяжкого вреда здоровью, выкрал 39-летнего свидетеля по уголовному делу из квартиры и доставил в багажнике своей машины в гараж и лесной массив, где держал связанным несколько часов, при этом избивал. Пирожков заставил свидетеля не являться в суд и не давать показания против себя. Также экс-силовик заставил потерпевшего выплачивать ему по 10-20 тысяч рублей в качестве компенсации за ранее данные свидетелем показания.

В марте и в октябре 2021 года Пирожков похитил у потерпевшего паспорт и другие личные документы, чтобы тот не мог явиться на заседание суда. 04 октября 2021 обвиняемый вывез свидетеля из Сургута в Лангепас и бросил там, чтобы тот не мог явиться в суд. Пирожков вину свою не признал.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-следователя из ХМАО подозревают в похищении и пытках человека. Пирожков долгое время был в бегах, куда он подался после того, как его попытались допросить. Пирожкову грозит до 12 лет заключения.

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