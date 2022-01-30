В ХМАО после тридцатиградусных морозов придет потепление

В ХМАО придет потепление до 4-9 градусов ниже нуля Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В ХМАО придет потепление до -4 градусов. В среднем дневная температура в понедельник и вторник составит порядка 15-19 градусов ниже нуля. Однако уже в среду поднимется до минус 4-9 градусов. Прогноз погоды составили специалисты Гидрометцентра ХМАО.

«Местами небольшой снег, изморозь. Ветер юго-восточный, восточный 2-7 м/с. Температура ночью -18,-23 градусов, при прояснениях до -30 градусов, днем -13,-18 градусов, местами до -23 градусов», — сказано в прогнозе Гидрометцентра. Дневная температура 1 февраля составит 15-20 градусов ниже нуля, по южной половине — от минус 8 до минус 13 градусов. По прогнозу специалистов уже 2 февраля температура составит 4-9 градусов ниже нуля.

По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода», в Ханты-Мансийске температура днем в среднем составит минус 18—19 градусов в понедельник и вторник. В среду придет потепление и до конца недели температура продержится на уровне 3-6 градусов ниже нуля. В течение семи дней, кроме вторника, ожидается снег. Погода будет преимущественно пасмурная. Ветер с порывами до 11 м/с.

В Сургуте потепление придет также в среду, температура поднимется до -7 градусов днем и до конца недели будет подниматься до -4 градусов. Температура в понедельник и вторник составит минус 13-16 градусов. Со среды и до конца недели ожидается переменный снег и пасмурная погода. Порывы ветра будут достигать 8 м/с.

В Нижневартовске в течение всех семи дней ожидается пасмурная погода и небольшой снег. В понедельник и вторник температура днем составит минус 12 градусов. Со среды и до конца недели ожидается потепление до 4-8 градусов ниже нуля. При этом температура ночью также не будет опускаться ниже минус 5-8 градусов. Ожидается ветер с порывами до 9 м/с.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО пришло резкое похолодание. Тогда температура ночью опускалась до -33 градусов, а дневная температура в среднем составит порядка 17—14 градусов ниже нуля.