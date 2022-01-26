В ХМАО ожидается резкое похолодание до минус 33 градусов

27 января 2022 в 11:59 Размер текста - 17 +

Жителей ХМАО предупредили об усилении мороза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ХМАО ожидается резкое похолодание до -33 градусов ночью. Дневная температура в среднем составит порядка 17—14 градусов ниже нуля. Прогноз погоды составили специалисты Гидрометцентра ХМАО. «Переменная облачность. Ночью на большей части территории небольшой снег, днем по западной половине преимущественно без осадков, по восточной половине небольшой снег, изморозь. Ветер южный 4-9 м/с. Температура ночью минус 18—минус 13 градусов, при прояснениях до -28 градусов, днем 15—10 градусов ниже нуля», — сказано в сообщении Гидрометцентра. Днем 29 и 30 января средняя температура составит порядка 17—14 градусов ниже нуля, а ночью при прояснениях может опуститься до -33 градусов. По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода», в Ханты-Мансийске температура днем в среднем составит 16—14 градусов ниже нуля до конца недели. Ожидается погода с переменной облачностью без осадков. Порывы ветра будут достигать 11 м/с.

В Сургуте средняя дневная температура составит минус 15—11 градусов до конца недели, а ночью будет опускаться до 18—17 градусов ниже нуля. До конца недели также не ожидается осадков, погода будет преимущественно пасмурной. Ветер с порывами до 8 м/с.

В Нижневартовске будет пасмурная погода и небольшой снег в пятницу. Средняя температура до конца недели составит -13 градусов днем, а ночью будет опускаться до минус 17—минус 15 градусов. Ветер с порывами будет достигать 10 м/с. Ранее URA.RU писало, что в регионах Урала к концу января ожидается похолодание. Кроме ХМАО, морозы придут в Свердловскую и Тюменскую области, в ЯНАО, а также в Пермский край. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В ХМАО ожидается резкое похолодание до -33 градусов ночью. Дневная температура в среднем составит порядка 17—14 градусов ниже нуля. Прогноз погоды составили специалисты Гидрометцентра ХМАО. «Переменная облачность. Ночью на большей части территории небольшой снег, днем по западной половине преимущественно без осадков, по восточной половине небольшой снег, изморозь. Ветер южный 4-9 м/с. Температура ночью минус 18—минус 13 градусов, при прояснениях до -28 градусов, днем 15—10 градусов ниже нуля», — сказано в сообщении Гидрометцентра. Днем 29 и 30 января средняя температура составит порядка 17—14 градусов ниже нуля, а ночью при прояснениях может опуститься до -33 градусов. Ранее URA.RU писало, что в регионах Урала к концу января ожидается похолодание. Кроме ХМАО, морозы придут в Свердловскую и Тюменскую области, в ЯНАО, а также в Пермский край.