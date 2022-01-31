Володин сообщил о самом важном решении о пенсиях россиян

31 января 2022 в 14:25 Размер текста - 17 +

Володин ответил на вопрос о самом важном законе января Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин ответил на вопрос о самом важном решении, принятом в этом месяце. По мнению парламентария, это закон об индексации пенсий неработающим пенсионерам. «В январе депутаты Государственной Думы приняли закон об индексации пенсий неработающим пенсионерам выше уровня инфляции — на 8,6%… Это решение призвано защитить наших граждан в условиях выросшей инфляции: компенсировать пенсионерам возникшие дополнительные расходы в связи с ростом цен», — сказал Володин в интервью, опубликованном на сайте Государственной Думы. Депутат подчеркнул, что закон имеет «обратную силу»: проиндексированные пенсии начнут выплачивать с февраля, а за январь пенсионеры получат компенсацию к уже полученной пенсии. В феврале Госдуме предстоит рассмотреть изменения, которые позволят проиндексировать с учетом инфляции прошлого года пенсии военных пенсионеров. Это решение затронет около 2,6 млн человек, их пенсии будут также пересчитаны с 1 января 2022 года. 28 января стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6% в 2022 году. Теперь средний размер пенсий в РФ составит 18984 рубля. Ранее соответствующий закон одобрили Госдума и Совет Федерации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин ответил на вопрос о самом важном решении, принятом в этом месяце. По мнению парламентария, это закон об индексации пенсий неработающим пенсионерам. «В январе депутаты Государственной Думы приняли закон об индексации пенсий неработающим пенсионерам выше уровня инфляции — на 8,6%… Это решение призвано защитить наших граждан в условиях выросшей инфляции: компенсировать пенсионерам возникшие дополнительные расходы в связи с ростом цен», — сказал Володин в интервью, опубликованном на сайте Государственной Думы. Депутат подчеркнул, что закон имеет «обратную силу»: проиндексированные пенсии начнут выплачивать с февраля, а за январь пенсионеры получат компенсацию к уже полученной пенсии. В феврале Госдуме предстоит рассмотреть изменения, которые позволят проиндексировать с учетом инфляции прошлого года пенсии военных пенсионеров. Это решение затронет около 2,6 млн человек, их пенсии будут также пересчитаны с 1 января 2022 года. 28 января стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6% в 2022 году. Теперь средний размер пенсий в РФ составит 18984 рубля. Ранее соответствующий закон одобрили Госдума и Совет Федерации.