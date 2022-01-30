В Пермском крае изменилась стоимость похорон

Самая высокая стоимость погребения определена для трех округов на севере Пермского края Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Пермском крае с 1 февраля более, чем на 620 рублей вырастет стоимость услуг по погребению. Об этом говорится в проекте постановления, опубликованного на сайте министерства тарифного регулирования и энергетики края.

«Согласовать для органов местного самоуправления Пермского края предельный максимальный размер стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированного перечня услуг по погребению на 2022 год в следующем размере. Муниципальные образования Пермского края (за исключением Гайнского, Косинского, Кочевского муниципальных округов) — 8 009 рублей», — говорится в документе.

Захоронения для бюджетов Гайнского, Косинского, Кочевского муниципальных округов обойдутся в 8 358 рублей. В 2021 году для этих округов компенсация за погребение составляла 7710 рублей, для остальных территорий — 7389 рублей.

Для получения пособия на погребение граждане вправе обратиться в пермское отделение ПФР (выплата производится только на умерших пенсионеров, не работавших на день смерти) и Фонд соцстраха. В последнем случае выплата производится в день обращения на основании справки о смерти и заявления о назначении социального пособия на погребение, указано на сайте учреждения.