30 января 2022
28 января 2022

В Пермском крае изменилась стоимость похорон

© Служба новостей «URA.RU»
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Червишевское кладбище. Тюмень, лопата, яма, могила, кладбище
Самая высокая стоимость погребения определена для трех округов на севере Пермского края Фото:

В Пермском крае с 1 февраля более, чем на 620 рублей вырастет стоимость услуг по погребению. Об этом говорится в проекте постановления, опубликованного на сайте министерства тарифного регулирования и энергетики края.

«Согласовать для органов местного самоуправления Пермского края предельный максимальный размер стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированного перечня услуг по погребению на 2022 год в следующем размере. Муниципальные образования Пермского края (за исключением Гайнского, Косинского, Кочевского муниципальных округов) — 8 009 рублей», — говорится в документе.

Захоронения для бюджетов Гайнского, Косинского, Кочевского муниципальных округов обойдутся в 8 358 рублей. В 2021 году для этих округов компенсация за погребение составляла 7710 рублей, для остальных территорий — 7389 рублей.

Для получения пособия на погребение граждане вправе обратиться в пермское отделение ПФР (выплата производится только на умерших пенсионеров, не работавших на день смерти) и Фонд соцстраха. В последнем случае выплата производится в день обращения на основании справки о смерти и заявления о назначении социального пособия на погребение, указано на сайте учреждения.

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В Пермском крае с 1 февраля более, чем на 620 рублей вырастет стоимость услуг по погребению. Об этом говорится в проекте постановления, опубликованного на сайте министерства тарифного регулирования и энергетики края. «Согласовать для органов местного самоуправления Пермского края предельный максимальный размер стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированного перечня услуг по погребению на 2022 год в следующем размере. Муниципальные образования Пермского края (за исключением Гайнского, Косинского, Кочевского муниципальных округов) — 8 009 рублей», — говорится в документе. Захоронения для бюджетов Гайнского, Косинского, Кочевского муниципальных округов обойдутся в 8 358 рублей. В 2021 году для этих округов компенсация за погребение составляла 7710 рублей, для остальных территорий — 7389 рублей. Для получения пособия на погребение граждане вправе обратиться в пермское отделение ПФР (выплата производится только на умерших пенсионеров, не работавших на день смерти) и Фонд соцстраха. В последнем случае выплата производится в день обращения на основании справки о смерти и заявления о назначении социального пособия на погребение, указано на сайте учреждения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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