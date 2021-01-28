28 января 2021
27 января 2021

В Пермском крае власти повысили стоимость похорон

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Похороны. Тюмень, яма, могила, ритуальные услуги, похороны, кладбище
Новые цены на гарантированное погребение начнут действовать с 1 февраля Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Пермском крае выросла стоимость услуг, входящих в перечень гарантированного погребения. Постановление опубликовано на сайте министерства тарифного регулирования края. Согласно документу, стоимость данных услуг вырастет в большинстве муниципалитетов края на 345 рублей.

«Согласовать для органов местного самоуправления Пермского края стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на 2021 год», — отмечается в постановлении. Самая высокая стоимость услуг на гарантированное погребение (7709 рублей 98 копеек) — в северных территориях края: Гайнском муниципальном округе, а также Красновишерском и Чердынском городских округах. В остальных округах Пермского края на эти же цели предполагается тратить 7388 рубля 73 копейки.

Новые цены на ритуальные услуги начнут действовать с 1 февраля. Ранее URA.Ru сообщало, что В Перми образовалась очередь к моргу, куда отвозят умерших от коронавируса жителей города.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...