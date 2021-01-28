В Пермском крае власти повысили стоимость похорон

Новые цены на гарантированное погребение начнут действовать с 1 февраля Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Пермском крае выросла стоимость услуг, входящих в перечень гарантированного погребения. Постановление опубликовано на сайте министерства тарифного регулирования края. Согласно документу, стоимость данных услуг вырастет в большинстве муниципалитетов края на 345 рублей.

«Согласовать для органов местного самоуправления Пермского края стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на 2021 год», — отмечается в постановлении. Самая высокая стоимость услуг на гарантированное погребение (7709 рублей 98 копеек) — в северных территориях края: Гайнском муниципальном округе, а также Красновишерском и Чердынском городских округах. В остальных округах Пермского края на эти же цели предполагается тратить 7388 рубля 73 копейки.

Новые цены на ритуальные услуги начнут действовать с 1 февраля. Ранее URA.Ru сообщало, что В Перми образовалась очередь к моргу, куда отвозят умерших от коронавируса жителей города.