30 января 2022
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Излюбленное место отдыха екатеринбуржцев станет платным

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Ботанический сад после того как стал платным. Екатеринбург , ботанический сад
С 1 февраля посещение ботанического сада будет платным Фото:

Ботанический сад Уральского отделения Российской академии наук с 1 февраля станет платным для посещения. Бесплатно в саду смогут гулять льготные категории граждан. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба сада.

«Посещение станет платным. [Такое решение принято] так как территория сада является особо охраняемой природной территорией Федерального значения», — объяснила пресс-служба Боатнического сада.

На период с 1 октября по 30 апреля разовое посещение будет стоить 150 рублей, а месячный абонемент обойдется в 1750 рублей. В период с 1 мая по 30 сентября вход будет стоить 200 рублей, стоимость месячного абонемента не изменится.

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Ботанический сад Уральского отделения Российской академии наук с 1 февраля станет платным для посещения. Бесплатно в саду смогут гулять льготные категории граждан. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба сада. «Посещение станет платным. [Такое решение принято] так как территория сада является особо охраняемой природной территорией Федерального значения», — объяснила пресс-служба Боатнического сада. На период с 1 октября по 30 апреля разовое посещение будет стоить 150 рублей, а месячный абонемент обойдется в 1750 рублей. В период с 1 мая по 30 сентября вход будет стоить 200 рублей, стоимость месячного абонемента не изменится.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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