Излюбленное место отдыха екатеринбуржцев станет платным

Ботанический сад Уральского отделения Российской академии наук с 1 февраля станет платным для посещения. Бесплатно в саду смогут гулять льготные категории граждан. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба сада.
«Посещение станет платным. [Такое решение принято] так как территория сада является особо охраняемой природной территорией Федерального значения», — объяснила пресс-служба Боатнического сада.
На период с 1 октября по 30 апреля разовое посещение будет стоить 150 рублей, а месячный абонемент обойдется в 1750 рублей. В период с 1 мая по 30 сентября вход будет стоить 200 рублей, стоимость месячного абонемента не изменится.
Ботанический сад Уральского отделения Российской академии наук с 1 февраля станет платным для посещения. Бесплатно в саду смогут гулять льготные категории граждан. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба сада. «Посещение станет платным. [Такое решение принято] так как территория сада является особо охраняемой природной территорией Федерального значения», — объяснила пресс-служба Боатнического сада. На период с 1 октября по 30 апреля разовое посещение будет стоить 150 рублей, а месячный абонемент обойдется в 1750 рублей. В период с 1 мая по 30 сентября вход будет стоить 200 рублей, стоимость месячного абонемента не изменится.