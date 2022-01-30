30 января 2022
29 января 2022
28 января 2022

Суд заново рассмотрит дело об убийстве челябинского бизнесмена

© Служба новостей «URA.RU»
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Оружие и патроны. Челябинск, оружие, ружье
Предпринимателя застрелили из ружья в спину (фото из архива) Фото:

Громкое дело об убийстве предпринимателя, убитого в коттеджном поселке Новый Кременкуль под Челябинском в 2013 году, вновь рассматривают в областном суде. Как сообщил URA.RU адвокат обвиняемого в убийстве Валерий Шухардин, расследование дела началось с нуля.

«Дело обвиняемого в убийстве Бориса Евстратьева вновь с нуля рассматривается в областном суде. Имеются новые доказательства невиновности Евстратьева, которые суд ранее блокировал к рассмотрению. Фактически восемь лет он отбывает наказание в отсутствие приговора суда», — считает адвокат.

В 2013 году на коттедж предпринимателя в поселке Новый Кременкуль, в нескольких километрах от Челябинска, было совершено разбойное нападение. 38-летнего предпринимателя убили выстрелом в спину, а его мать травмировали. Преступники похитили 45 тысяч рублей и два золотых кольца.

Следов борьбы на месте убийства не нашли, и появилась версия, что хозяин сам впустил нападавших, поскольку знал их. Полиция обратилась к охотникам с просьбой принести свои карабины «Сайга». Среди тех, кто откликнулся, оказался Евстратьев, и его задержали.

«Он работал водителем на одном из заводов. Не был знаком с убитым и никогда не попадал в поле зрения правоохранителей. В день убийства находился дома с семьей», — заявлял на суде Шухардин.

Евстратьев вину в совершении преступлений отрицал. В июне 2015 года присяжные оправдали его, но приговор отменил Верховный суд по апелляции потерпевших. В 2021 году президиум Верховного суда РФ отменил обвинительный приговор в отношении Евстратьева и отправил дело на новое рассмотрение. Из Копейской колонии строгого режима его перевели в челябинское СИЗО, где он дожидается решения областного суда.

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Громкое дело об убийстве предпринимателя, убитого в коттеджном поселке Новый Кременкуль под Челябинском в 2013 году, вновь рассматривают в областном суде. Как сообщил URA.RU адвокат обвиняемого в убийстве Валерий Шухардин, расследование дела началось с нуля. «Дело обвиняемого в убийстве Бориса Евстратьева вновь с нуля рассматривается в областном суде. Имеются новые доказательства невиновности Евстратьева, которые суд ранее блокировал к рассмотрению. Фактически восемь лет он отбывает наказание в отсутствие приговора суда», — считает адвокат. В 2013 году на коттедж предпринимателя в поселке Новый Кременкуль, в нескольких километрах от Челябинска, было совершено разбойное нападение. 38-летнего предпринимателя убили выстрелом в спину, а его мать травмировали. Преступники похитили 45 тысяч рублей и два золотых кольца. Следов борьбы на месте убийства не нашли, и появилась версия, что хозяин сам впустил нападавших, поскольку знал их. Полиция обратилась к охотникам с просьбой принести свои карабины «Сайга». Среди тех, кто откликнулся, оказался Евстратьев, и его задержали. «Он работал водителем на одном из заводов. Не был знаком с убитым и никогда не попадал в поле зрения правоохранителей. В день убийства находился дома с семьей», — заявлял на суде Шухардин. Евстратьев вину в совершении преступлений отрицал. В июне 2015 года присяжные оправдали его, но приговор отменил Верховный суд по апелляции потерпевших. В 2021 году президиум Верховного суда РФ отменил обвинительный приговор в отношении Евстратьева и отправил дело на новое рассмотрение. Из Копейской колонии строгого режима его перевели в челябинское СИЗО, где он дожидается решения областного суда.
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