Суд заново рассмотрит дело об убийстве челябинского бизнесмена

Предпринимателя застрелили из ружья в спину (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Громкое дело об убийстве предпринимателя, убитого в коттеджном поселке Новый Кременкуль под Челябинском в 2013 году, вновь рассматривают в областном суде. Как сообщил URA.RU адвокат обвиняемого в убийстве Валерий Шухардин, расследование дела началось с нуля.

«Дело обвиняемого в убийстве Бориса Евстратьева вновь с нуля рассматривается в областном суде. Имеются новые доказательства невиновности Евстратьева, которые суд ранее блокировал к рассмотрению. Фактически восемь лет он отбывает наказание в отсутствие приговора суда», — считает адвокат.

В 2013 году на коттедж предпринимателя в поселке Новый Кременкуль, в нескольких километрах от Челябинска, было совершено разбойное нападение. 38-летнего предпринимателя убили выстрелом в спину, а его мать травмировали. Преступники похитили 45 тысяч рублей и два золотых кольца.

Следов борьбы на месте убийства не нашли, и появилась версия, что хозяин сам впустил нападавших, поскольку знал их. Полиция обратилась к охотникам с просьбой принести свои карабины «Сайга». Среди тех, кто откликнулся, оказался Евстратьев, и его задержали.

«Он работал водителем на одном из заводов. Не был знаком с убитым и никогда не попадал в поле зрения правоохранителей. В день убийства находился дома с семьей», — заявлял на суде Шухардин.

Евстратьев вину в совершении преступлений отрицал. В июне 2015 года присяжные оправдали его, но приговор отменил Верховный суд по апелляции потерпевших. В 2021 году президиум Верховного суда РФ отменил обвинительный приговор в отношении Евстратьева и отправил дело на новое рассмотрение. Из Копейской колонии строгого режима его перевели в челябинское СИЗО, где он дожидается решения областного суда.

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