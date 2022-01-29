Глава сельсовета под Курганом проиграла спор с депутатами

31 января 2022 в 19:01 Размер текста - 17 +

Главе Колесниковского сельсовета Ольге Останиной отказали в удовлетворении иска (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Колесниковского сельсовета Кетовского района Курганской области Ольга Останина проиграла суд, в котором просила признать неправомочным состав местной сельской думы. Итоги процесса указаны на сайте ГАС «Правосудие». Ранее местные депутаты раскритиковали отчет Останиной за 2020 год. «Производство в суде первой инстанции. <…> Результат рассмотрения: отказано в удовлетворении иска», — указано на сайте. В заявлении Останиной было указано, что в состав думы должно было входить десять депутатов, но в сентябре двое досрочно сдали свои мандаты. В июне еще двое депутатов хотели сложить полномочия, но в сентябре дума отклонила их отставку, однако не успела принять это решение за 30 дней. Из-за этого, по мнению истицы, депутатов должны были автоматически лишить полномочий. Если бы в думе осталось шесть человек (меньше двух третей), то депутаты не смогли бы принимать решения. Сначала Останина направила иск в районный суд. Там решили, что дело не их компетенции. По данным источников URA.RU, связанных с властями района, в июле депутаты Колесниковской сельской думы отправили главе сельсовета письмо, в котором напоминали о неудовлетворительной оценке ее деятельности за 2020 год. В письме они также указали Останиной, что срок устранения недостатков подошел к концу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Глава Колесниковского сельсовета Кетовского района Курганской области Ольга Останина проиграла суд, в котором просила признать неправомочным состав местной сельской думы. Итоги процесса указаны на сайте ГАС «Правосудие». Ранее местные депутаты раскритиковали отчет Останиной за 2020 год. «Производство в суде первой инстанции. <…> Результат рассмотрения: отказано в удовлетворении иска», — указано на сайте. В заявлении Останиной было указано, что в состав думы должно было входить десять депутатов, но в сентябре двое досрочно сдали свои мандаты. В июне еще двое депутатов хотели сложить полномочия, но в сентябре дума отклонила их отставку, однако не успела принять это решение за 30 дней. Из-за этого, по мнению истицы, депутатов должны были автоматически лишить полномочий. Если бы в думе осталось шесть человек (меньше двух третей), то депутаты не смогли бы принимать решения. Сначала Останина направила иск в районный суд. Там решили, что дело не их компетенции. По данным источников URA.RU, связанных с властями района, в июле депутаты Колесниковской сельской думы отправили главе сельсовета письмо, в котором напоминали о неудовлетворительной оценке ее деятельности за 2020 год. В письме они также указали Останиной, что срок устранения недостатков подошел к концу.