Бизнесмен из ХМАО через суд добился права оспорить выборы мэра

31 января 2022 в 19:47 Размер текста - 17 +

Бизнесмен Евгений Городилов пытается оспорить результаты выборов главы Сургутского района Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Предприниматель Евгений Городилов оспорил в суде ХМАО положение о проведении конкурса на пост главы Сургутского района. Теперь он собирается отменить итоги выборов, прошедших осенью 2021 года. Эту информацию URA.RU подтвердил сам бизнесмен. «В этом суде мы признавали незаконным правовой акт об условиях конкурса. Там нарушен порядок предоставления справки о доходах. Мы его отменили. Теперь выходим на рассмотрение решения конкурсной комиссии о моем недопуске для участия в конкурсе. Мы хотим приостановить полномочия главы и вообще отменить конкурс. Как его итоги могут быть признаны легитимными, если основаны на незаконном правовом акте?» — задается вопросом Городилов. Заседание Сургутского районного суда по этому вопросу запланировано на 2 февраля. Ответчиком является дума Сургутского района, которая являлась организатором конкурса по выборам мэра. Ее председатель Валентин Полторацкий отказался от комментариев, сославшись на занятость. Главой Сургутского района осенью 2021 года был избран действующий мэр — Андрей Трубецкой. За его кандидатуру депутаты проголосовали единогласно. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Предприниматель Евгений Городилов оспорил в суде ХМАО положение о проведении конкурса на пост главы Сургутского района. Теперь он собирается отменить итоги выборов, прошедших осенью 2021 года. Эту информацию URA.RU подтвердил сам бизнесмен. «В этом суде мы признавали незаконным правовой акт об условиях конкурса. Там нарушен порядок предоставления справки о доходах. Мы его отменили. Теперь выходим на рассмотрение решения конкурсной комиссии о моем недопуске для участия в конкурсе. Мы хотим приостановить полномочия главы и вообще отменить конкурс. Как его итоги могут быть признаны легитимными, если основаны на незаконном правовом акте?» — задается вопросом Городилов. Заседание Сургутского районного суда по этому вопросу запланировано на 2 февраля. Ответчиком является дума Сургутского района, которая являлась организатором конкурса по выборам мэра. Ее председатель Валентин Полторацкий отказался от комментариев, сославшись на занятость. Главой Сургутского района осенью 2021 года был избран действующий мэр — Андрей Трубецкой. За его кандидатуру депутаты проголосовали единогласно.