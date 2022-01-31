Махонин провел переговоры с куратором 300-летия Перми

Губернатор отчитался о музыкальной школе, новом здании художественной галереи и спортивном комплексе Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел переговоры с заместителем председателем Правительства РФ Дмитрием Чернышенко. На встрече обсуждались реализуемые проекты к 300-летнему юбилею Перми. Об этом сообщает сайт правительства региона.

«Заместитель председателя Правительства Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Ключевой темой стала подготовка к юбилею столицы Прикамья», — сообщается на сайте. Отмечается, что Махонин доложил о реализации проектов социальной и спортивной инфраструктуры, а также рассказал о строительстве нового здания Пермской художественной галереи.

По словам губернатора, в Перми запланировано строительство краевой музыкальной школы для одаренных детей, которая рассчитана на 350 учеников. На данный момент у объекта определен подрядчик. Закончить проект планируется к лету 2023 года. По поводу строительства нового здания Пермской художественной галереи, Махонин заявил, что из Спасо-Преображенского кафедрального собора перевозка экспонатов началась вовремя. Ее планируют завершить к марту 2022 года. Подрядчик проводит корректировку проектно-сметной документации нового здания галереи.

Также глава края рассказал о строительстве спортивного комплекса «Энергия». По словам Махонина, на данный момент ведутся подготовительные работы по обустройству площадки будущего комплекса. Общая площадь составит более 16,9 тыс. кв. метров. Согласно плану, стадион сможет вместить в себя 10,5 тысяч зрителей.

Ранее Махонин докладывал о продвижении подготовки к юбилею города президенту РФ Владимиру Путину. Глава государства поддержал идею губернатора о проведении в Пермском крае международного форума «Россия — спортивная держава».

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