Путин поддержал инициативу губернатора Махонина к 300-летию Перми

14 января 2022 в 17:12 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин рассказал Владимиру Путину о подготовке к юбилею Перми Фото: kremlin.ru новость из сюжета 300-летие Перми На встрече с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным президент России Владимир Путин поддержал идею проведения в регионе международного форума «Россия — спортивная держава». Махонин заговорил об идее проведения мероприятия, докладывая о подготовке к 300-летию Перми. «Скоро 2023 год, и нам, конечно, нужны крупные мероприятия, которые бы привлекали внимание. Наш добрый сосед и где-то конкурент — Екатеринбург — Универсиада. А нам бы хотелось получить право проведения международного форума „Россия — спортивная держава“. Это было бы уместно, наверное. Хочу попросить Вашей поддержки», — цитирует Махонина сайт Кремля. «Да, согласен», — коротко ответил президент. Губернатор Прикамья в ходе встречи с Путиным доложил главе государства о ключевых направлениях подготовки к юбилею Перми. Это строительство медицинских, образовательных и культурных учреждений, развитие транспортной отрасли, благоустройство города, развитие долин малых рек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

На встрече с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным президент России Владимир Путин поддержал идею проведения в регионе международного форума «Россия — спортивная держава». Махонин заговорил об идее проведения мероприятия, докладывая о подготовке к 300-летию Перми. «Скоро 2023 год, и нам, конечно, нужны крупные мероприятия, которые бы привлекали внимание. Наш добрый сосед и где-то конкурент — Екатеринбург — Универсиада. А нам бы хотелось получить право проведения международного форума „Россия — спортивная держава“. Это было бы уместно, наверное. Хочу попросить Вашей поддержки», — цитирует Махонина сайт Кремля. «Да, согласен», — коротко ответил президент. Губернатор Прикамья в ходе встречи с Путиным доложил главе государства о ключевых направлениях подготовки к юбилею Перми. Это строительство медицинских, образовательных и культурных учреждений, развитие транспортной отрасли, благоустройство города, развитие долин малых рек.