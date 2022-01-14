Путин поддержал инициативу губернатора Махонина к 300-летию Перми

На встрече с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным президент России Владимир Путин поддержал идею проведения в регионе международного форума «Россия — спортивная держава». Махонин заговорил об идее проведения мероприятия, докладывая о подготовке к 300-летию Перми.
«Скоро 2023 год, и нам, конечно, нужны крупные мероприятия, которые бы привлекали внимание. Наш добрый сосед и где-то конкурент — Екатеринбург — Универсиада. А нам бы хотелось получить право проведения международного форума „Россия — спортивная держава“. Это было бы уместно, наверное. Хочу попросить Вашей поддержки», — цитирует Махонина сайт Кремля. «Да, согласен», — коротко ответил президент.
Губернатор Прикамья в ходе встречи с Путиным доложил главе государства о ключевых направлениях подготовки к юбилею Перми. Это строительство медицинских, образовательных и культурных учреждений, развитие транспортной отрасли, благоустройство города, развитие долин малых рек.
На встрече с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным президент России Владимир Путин поддержал идею проведения в регионе международного форума «Россия — спортивная держава». Махонин заговорил об идее проведения мероприятия, докладывая о подготовке к 300-летию Перми. «Скоро 2023 год, и нам, конечно, нужны крупные мероприятия, которые бы привлекали внимание. Наш добрый сосед и где-то конкурент — Екатеринбург — Универсиада. А нам бы хотелось получить право проведения международного форума „Россия — спортивная держава“. Это было бы уместно, наверное. Хочу попросить Вашей поддержки», — цитирует Махонина сайт Кремля. «Да, согласен», — коротко ответил президент. Губернатор Прикамья в ходе встречи с Путиным доложил главе государства о ключевых направлениях подготовки к юбилею Перми. Это строительство медицинских, образовательных и культурных учреждений, развитие транспортной отрасли, благоустройство города, развитие долин малых рек.