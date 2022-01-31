Топ-менеджера «Газпрома» назначили на должность вице-мэра в ХМАО

01 февраля 2022 в 12:36 Размер текста - 17 +

Вице-мэром в Ханты-Мансийске назначен бывший начальник управления в «Газпромнефть-Хантос» Фото: Анна Майорова © URA.RU Новым вице-мэром в Ханты-Мансийске назначен Евгений Родионов. Ранее он занимал должность начальника управления корпоративных коммуникаций в дочерней компании Газпрома — ООО «Газпромнефть-Хантос». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации Ханты-Мансийска. «У нас новый заместитель главы Ханты-Мансийска Евгений Родионов. Сегодня его первый рабочий день. На данный момент он знакомится с коллективом и рабочим местом», — сказали в мэрии. В новом статусе Родионов будет курировать управления опеки и попечительства, кадровой и муниципальной службы, информатизации, общественных связей, а также МБУ «Городской информационный центр» и «Управление по развитию туризма и внешних связей». Должность начальника управления в ООО «Газпромнефть-Хантос» он занимал с 2012 года. Также Родионов являлся депутатом думы Ханты-Мансийского района прошлого созыва. В думе был членом планово-бюджетной комиссии. Родионов пришел на место бывшего вице-мэра Ханты-Мансийска Татьяны Бормотовой, которая после осенних выборов стала депутатом городской думы. Там Бормотова заняла должность вице-спикера. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Новым вице-мэром в Ханты-Мансийске назначен Евгений Родионов. Ранее он занимал должность начальника управления корпоративных коммуникаций в дочерней компании Газпрома — ООО «Газпромнефть-Хантос». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации Ханты-Мансийска. «У нас новый заместитель главы Ханты-Мансийска Евгений Родионов. Сегодня его первый рабочий день. На данный момент он знакомится с коллективом и рабочим местом», — сказали в мэрии. В новом статусе Родионов будет курировать управления опеки и попечительства, кадровой и муниципальной службы, информатизации, общественных связей, а также МБУ «Городской информационный центр» и «Управление по развитию туризма и внешних связей». Должность начальника управления в ООО «Газпромнефть-Хантос» он занимал с 2012 года. Также Родионов являлся депутатом думы Ханты-Мансийского района прошлого созыва. В думе был членом планово-бюджетной комиссии. Родионов пришел на место бывшего вице-мэра Ханты-Мансийска Татьяны Бормотовой, которая после осенних выборов стала депутатом городской думы. Там Бормотова заняла должность вице-спикера.