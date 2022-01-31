31 января 2022
30 января 2022
28 января 2022

Топ-менеджера «Газпрома» назначили на должность вице-мэра в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Вице-мэром в Ханты-Мансийске назначен бывший начальник управления в «Газпромнефть-Хантос» Фото:

Новым вице-мэром в Ханты-Мансийске назначен Евгений Родионов. Ранее он занимал должность начальника управления корпоративных коммуникаций в дочерней компании Газпрома — ООО «Газпромнефть-Хантос». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации Ханты-Мансийска.

«У нас новый заместитель главы Ханты-Мансийска Евгений Родионов. Сегодня его первый рабочий день. На данный момент он знакомится с коллективом и рабочим местом», — сказали в мэрии. В новом статусе Родионов будет курировать управления опеки и попечительства, кадровой и муниципальной службы, информатизации, общественных связей, а также МБУ «Городской информационный центр» и «Управление по развитию туризма и внешних связей».

Должность начальника управления в ООО «Газпромнефть-Хантос» он занимал с 2012 года. Также Родионов являлся депутатом думы Ханты-Мансийского района прошлого созыва. В думе был членом планово-бюджетной комиссии.

Родионов пришел на место бывшего вице-мэра Ханты-Мансийска Татьяны Бормотовой, которая после осенних выборов стала депутатом городской думы. Там Бормотова заняла должность вице-спикера.

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Новым вице-мэром в Ханты-Мансийске назначен Евгений Родионов. Ранее он занимал должность начальника управления корпоративных коммуникаций в дочерней компании Газпрома — ООО «Газпромнефть-Хантос». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации Ханты-Мансийска. «У нас новый заместитель главы Ханты-Мансийска Евгений Родионов. Сегодня его первый рабочий день. На данный момент он знакомится с коллективом и рабочим местом», — сказали в мэрии. В новом статусе Родионов будет курировать управления опеки и попечительства, кадровой и муниципальной службы, информатизации, общественных связей, а также МБУ «Городской информационный центр» и «Управление по развитию туризма и внешних связей». Должность начальника управления в ООО «Газпромнефть-Хантос» он занимал с 2012 года. Также Родионов являлся депутатом думы Ханты-Мансийского района прошлого созыва. В думе был членом планово-бюджетной комиссии. Родионов пришел на место бывшего вице-мэра Ханты-Мансийска Татьяны Бормотовой, которая после осенних выборов стала депутатом городской думы. Там Бормотова заняла должность вице-спикера.
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