В Шадринске выставили на торги историческую усадьбу, из-за которой был скандал Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Шадринске на торги выставили памятник архитектуры — старинную усадьбу М. Густомесова, в которой ранее размещался культурно-туристический проект «Резиденция Царевны-лягушки». Начальная цена — чуть больше 1 млн рублей, указано в аукционной документации.

«Объект культурного наследия (памятник истории и культуры города Шадринска) „Усадьба М. Густомесова. Дом, ограда с воротами и склады“. Здание, нежилое, общая площадь 1137 кв. м., двухэтажное. Административное здание КЭЧ, нежилое, двухэтажное, общая площадь 300 кв. м. Земельный участок площадью 2682 кв. м. Начальная цена — 1 003 158 рублей», — говорится в аукционной документации.

По данным портала «ГИС Торги», подать заявки можно до 21 февраля. Участники торгов должны внести задаток в размере 20% от начальной цены.

URA.RU писало, что туристический проект «Шадринск-родина сказки «Царевна-лягушка»» остался без резиденции. Историческая усадьба, где базировался проект, была передана мэрии. Общественники направляли главе Шадринска Антону Мокану обращение с просьбой передать им усадьбу в аренду. Они опасались, что власти продадут усадьбу. В мэрии Шадринска ответили, что памятник архитектуры «Усадьба Густомесова» нуждается в ремонте, его использование невозможно. Из-за скандала автор проекта «Сказочная карта России» Алексей Козловский номинировал мэра Шадринска Антона Мокана на «Орден «Сказочной глупости», на котором изображен индюк. В ответ чиновник обратился в полицию с заявлением об оскорблении.

Историческую усадьбу Шадринска (ул. Луначарского,13) продают за 1 млн рублей фото: группа «Елена Прекрасная» во «Вконтакте»

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