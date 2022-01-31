Жителям предлагают купить рекламу в популярных группах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сразу три популярных ямальских группы в соцсети «ВКонтакте» — «Злой и добрый надымчанин», «Подслушано в Салехарде» и «Лабытнанги Info» заявили о действиях мошенников от имени их сообществ. Как сообщают администраторы пабликов, аферисты предлагают купить в группах рекламу и отправляют свои реквизиты для перевода денег.

«К нам приходят такие сообщения. Не переводите деньги, это мошенники», — написал администратор «Подслушано в Салехарде». Аферисты отправляют одинаковые сообщения, якобы предлагают купить семь размещений в паблике по акции за две тысячи рублей.

Представители сообщества во «ВКонтакте» просят жителей пожаловаться на страницы мошенников и обратиться в полицию, если кто-то перевел деньги. «Все, кто пострадал от действий мошенников, в срочном порядке обратитесь в полицию с заявлением о мошенничестве и в отделение вашего банка с заявлением о возврате средств, перечисленных на указанные в посте реквизиты», — написали в группе «Злой и добрый надымчанин».

В пресс-службе УВМД по ЯНАО агентству сообщили, что заявления в ведомство не поступали. «Ни от жителей округа, ни от администраторов групп заявления не поступали. Будем разбираться в обстоятельствах произошедшего», — ответили в полиции.

Ранее URA.RU сообщало, что администраторы группы «Лабытнанги Info» заявили о том, что некто от имени сообщества через личные сообщения предлагает подписчикам рекламу. По словам представителей паблика, они никогда не пишут пользователям о подобных услугах.

Обновлено в 14:38

«В Надыме один гражданин обратился с заявлением на мошеннические действия в группе соцсети „ВКонтакте“. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего», — добавили в УМВД по ЯНАО.

Мошенники предлагают рекламу от имени сообщества «Злой и добрый надымчанин»

Жителям ЯНАО пишут от имени пабликов «Подслушано в Салехарде»

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