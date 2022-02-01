Робот смог ответить на вопросы программиста и отреагировать на внешние раздражители Фото: Илья Московец © URA.RU

В Кунгуре (Пермский край) программист вживил в созданного им робота сознание своего дедушки. Александр Осипович загрузил в робота, которого сделал в виде терминатора, медиа данные своего родственника и попытался пообщаться с ним через андроида. Свой опыт программист заснял и выложил на Youtube.

«В этом видео пойдет речь о симуляции сознания с помощью программы, на которой терминатор принимает свои решения и отвечает на вопросы», — рассказывает на видео Осипович. Эксперимент заключается в том, сможет ли робот осмысленно отвечать на вопросы интонацией и голосом деда.

На видео экспериментатор пытался поговорить с роботом, который отвечал на вопросы создателя голосом дедушки. Например, на вопрос «Ты помнишь как зовут твоего внука?», робот ответил: «Саша». Также Осипович продемонстрировал как терминатор с сознанием его родственника реагировал на внешние раздражители: на удары по роботу, тот реагировал словами «Зачем ломать — то?».

По словам программиста, такая технология может помочь людям, которые переживают утрату близкого человека. Однако для этого нужно иметь большой объем записей голоса и речи человека для анализа программой.