Молодой пермячке грозит семь лет колонии за ДТП с двумя погибшими

Прокуратура: пермячку будут судить за смерть двоих пассажиров
07 ноября 2025 в 17:02
Пассажир иномарки скончался в отделении реанимации

Пассажир иномарки скончался в отделении реанимации

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Чайковский городской суд (Пермский край) поступило уголовное дело в отношении 24-летней женщины, которая обвиняется в совершении смертельного ДТП. Обвинение предъявлено по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). 

«8 июня 2025 года обвиняемая управляла автомобилем Lada Kalina и двигалась по трассе „Кукуштан — Чайковский“. В ходе движения она выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с Nissan Qashqai. В результате аварии пассажир отечественного авто погиб. Пассажир иномарки был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось. Он скончался в отделении реанимации», — сообщает прокуратура Пермского края в telegram-канале. 

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение, теперь дело будет рассмотрено по существу. Обвиняемой грозит до 7 лет лишения свободы. 

