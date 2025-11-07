Молодой пермячке грозит семь лет колонии за ДТП с двумя погибшими

В Чайковский городской суд (Пермский край) поступило уголовное дело в отношении 24-летней женщины, которая обвиняется в совершении смертельного ДТП. Обвинение предъявлено по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

«8 июня 2025 года обвиняемая управляла автомобилем Lada Kalina и двигалась по трассе „Кукуштан — Чайковский“. В ходе движения она выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с Nissan Qashqai. В результате аварии пассажир отечественного авто погиб. Пассажир иномарки был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось. Он скончался в отделении реанимации», — сообщает прокуратура Пермского края в telegram-канале.