В Нижневартовске развернули 150 резервных коек в COVID-госпитале

В Нижневартовском госпитале развернули дополнительные койки для больных COVID Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Нижневартовске в инфекционном госпитале на базе окружной клинической больнице развернули 150 коек для больных коронавирусом. Об этом рассказал главный врач окружной клинической больницы Нижневартовска Алексей Сатинов.

«Нижневартовская окружная клиническая больница подготовила дополнительно 150 резервных коек в корпусе „В“. Они обеспечены кислородом, выполнена наладка всех систем. В случае необходимости мы можем их использовать», — сказал Сатинов во время муниципального оперативного штаба.

Он добавил, что всего в госпитале развернуто 330 коек, из них занято 167. В стационаре лечение проходят 27 детей и 13 беременных женщин. За минувшие сутки поступило 24 пациента.