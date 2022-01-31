В Тюмени почти в 3 раза выросло число госпитализаций из-за COVID

Число пациентов, попавших в госпитали, показало резкий рост за последние сутки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние два дня число тюменцев, попавших в коронавирусные госпитали из-за осложненного протекания коронавируса, выросло почти в три раза — с 60 случаев 31 января до 166-ти 1 февраля. Об этом URA.RU рассказали в федеральном штабе по борьбе с COVID-19.

«Тюменская область. Число госпитализаций 31 января — 60, 1 февраля — 166», — такую информацию приводят в федеральном штабе по борьбе с коронавирусом.

Рост числа госпитализаций в Тюмени превышает среднероссийский показатель. По стране в целом число больных, определенных в стационары, за последние сутки выросло чуть менее, чем в два раза — с 9 090 до 17 487. В Тюменской области рост оказался почти трехкратным.

Что до числа заболевших, то 1 февраля в регионе, впервые за время пандемии, за сутки коронавирус выявили у 1 211 человек. Тем не менее, по данному показателю Тюменская область занимает предпоследнее место по УрФО, меньше заболевших выявлено только в Курганской области.