Депутат Госдумы призвал оставить один налог для нового бизнеса

01 февраля 2022 в 20:23 Размер текста - 17 +

Начинающий бизнес следует освободить от большей части налогов для его стабильного развития Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Для российских предпринимателей, решивших создать новый бизнес, следует отменить НДС и на три года обнулить НДФЛ, при этом необходимо оставить страховые взносы, так как они формируют пенсию бизнесмена и его сотрудников. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. «Я предложил бы рассмотреть возможность более мягкой фискальной политики в отношении новых бизнес-единиц. В частности, первое, страховые взносы мы не трогаем, они формируют будущую пенсию работодателей и работников. Второе, НДФЛ — рассмотреть возможность уменьшения или обнуления данного налога до выхода на окупаемость, но не более чем на три года деятельности. Да, этот налог поступает в региональные и местные бюджеты (85% и 15%), но гораздо лучше, когда после третьего года развившийся бизнес будет давать существенно более высокие отчисления, нежели много лет подряд будет давать примерно идентичные показатели или вовсе умрет», — сказал URA.RU Денис Кравченко. «В-третьих, НДС — так как это налог, поступающий в федеральный бюджет, то оперировать с ним всегда труднее всего. Однако сейчас запущен пилотный проект по обнулению НДС для общепита, что должно позволить высвободить средства для развития и привлечения новых кадров, создания рабочих мест в этой отрасли. Распространение данного опыта на вновь создаваемые бизнесы также может существенно сказаться на их финансовом состоянии и высвободить значительную часть средств на погашение кредитов и на развитие отрасли», — добавил парламентарий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Для российских предпринимателей, решивших создать новый бизнес, следует отменить НДС и на три года обнулить НДФЛ, при этом необходимо оставить страховые взносы, так как они формируют пенсию бизнесмена и его сотрудников. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. «Я предложил бы рассмотреть возможность более мягкой фискальной политики в отношении новых бизнес-единиц. В частности, первое, страховые взносы мы не трогаем, они формируют будущую пенсию работодателей и работников. Второе, НДФЛ — рассмотреть возможность уменьшения или обнуления данного налога до выхода на окупаемость, но не более чем на три года деятельности. Да, этот налог поступает в региональные и местные бюджеты (85% и 15%), но гораздо лучше, когда после третьего года развившийся бизнес будет давать существенно более высокие отчисления, нежели много лет подряд будет давать примерно идентичные показатели или вовсе умрет», — сказал URA.RU Денис Кравченко. «В-третьих, НДС — так как это налог, поступающий в федеральный бюджет, то оперировать с ним всегда труднее всего. Однако сейчас запущен пилотный проект по обнулению НДС для общепита, что должно позволить высвободить средства для развития и привлечения новых кадров, создания рабочих мест в этой отрасли. Распространение данного опыта на вновь создаваемые бизнесы также может существенно сказаться на их финансовом состоянии и высвободить значительную часть средств на погашение кредитов и на развитие отрасли», — добавил парламентарий.