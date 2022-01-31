Из-за аварии на сетях тюменцев будут искать в застрявших лифтах

Из-за отключения электричества в застрявших лифтах могли остаться люди Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из-за аварийного отключения трех подстанций в Заречной части Тюмени управляющим компаниям поручили проверить лифты в многоквартирных домах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Сегодня в 17:52 произошло аварийное отключение трех подстанций, обеспечивающих энергоснабжение Заречной части города. В том числе, помимо Заречных микрорайонов, в районах Тарманы и Мыс. Глава города Руслан Кухарук дал поручение управляющим компаниям провести обход многоквартирных домов с лифтовым оборудованием», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Тюмени.

Там также добавили, что восстановить электроснабжение компания «Россети» планирует до 21:00 1 февраля. Сейчас специалисты обследуют подстанции.

Ранее URA.RU писало, что тюменцы связали массовые отключения электричества со взрывом на подстанции. Эту информацию опровергли в региональном МЧС. В ведомстве причиной аварии назвали скачок напряжения.