31 января 2022

Из-за аварии на сетях тюменцев будут искать в застрявших лифтах

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство жилого квартала Екатерининский парк. Екатеринбург, лифт
Из-за отключения электричества в застрявших лифтах могли остаться люди Фото:

Из-за аварийного отключения трех подстанций в Заречной части Тюмени управляющим компаниям поручили проверить лифты в многоквартирных домах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Сегодня в 17:52 произошло аварийное отключение трех подстанций, обеспечивающих энергоснабжение Заречной части города. В том числе, помимо Заречных микрорайонов, в районах Тарманы и Мыс. Глава города Руслан Кухарук дал поручение управляющим компаниям провести обход многоквартирных домов с лифтовым оборудованием», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Тюмени.

Там также добавили, что восстановить электроснабжение компания «Россети» планирует до 21:00 1 февраля. Сейчас специалисты обследуют подстанции.

Ранее URA.RU писало, что тюменцы связали массовые отключения электричества со взрывом на подстанции. Эту информацию опровергли в региональном МЧС. В ведомстве причиной аварии назвали скачок напряжения.

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Из-за аварийного отключения трех подстанций в Заречной части Тюмени управляющим компаниям поручили проверить лифты в многоквартирных домах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. «Сегодня в 17:52 произошло аварийное отключение трех подстанций, обеспечивающих энергоснабжение Заречной части города. В том числе, помимо Заречных микрорайонов, в районах Тарманы и Мыс. Глава города Руслан Кухарук дал поручение управляющим компаниям провести обход многоквартирных домов с лифтовым оборудованием», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Тюмени. Там также добавили, что восстановить электроснабжение компания «Россети» планирует до 21:00 1 февраля. Сейчас специалисты обследуют подстанции. Ранее URA.RU писало, что тюменцы связали массовые отключения электричества со взрывом на подстанции. Эту информацию опровергли в региональном МЧС. В ведомстве причиной аварии назвали скачок напряжения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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