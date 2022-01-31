Челябинский генерал МВД со скандалом уволил начальника полка ДПС

Михаил Скоков заявил, что не допустит предательства в рядах полиции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков 1 февраля снял с должности начальника полка дорожно-патрульной службы (ДПС), где по подозрению в получении взятки были задержаны три сотрудника. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полицейского главка региона.

«Я не допущу предательства в наших рядах. Руководители, допустившие нарушения закона своих подчиненных, всегда будут привлекаться к строгой дисциплинарной ответственности» — заявил Скоков на встрече с личным составом ГИБДД области.

Генерал отметил, что преступление было выявлено службой собственной безопасности полицейского главка. За нарушения, допущенные в подразделении ГИБДД и приведшие к уголовно-наказуемому деянию, Скоков снял с занимаемой должности непосредственного руководителя, в чьем подразделении допущены противоправные деяния», — уточнили в пресс-службе.

О задержании сразу двух, а по уточненной информации даже трех сотрудников ГИБДД в Челябинске, стало известно вечером 1 февраля. Как пояснили URA.RU в пресс-службе регионального управления СКР, их подозревают в получении взятки 20 тысяч рублей за невозбуждение административного дела в отношении жителя города. По данным инсайдеров, в апреле 2021 года гаишники закрыли глаза на управление машиной в пьяном виде мужчины.

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