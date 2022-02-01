Путин: в НАТО проигнорировали «главные озабоченности» России

01 февраля 2022 в 21:51 Размер текста - 17 +

Нельзя укреплять чью-то безопасность за счет других стран, подчеркнул Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США США и страны НАТО в своих ответах по гарантиям безопасности проигнорировали «главные озабоченности» России. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Трансляция пресс-конференции идет на телеканале «Россия 24». «Мы внимательно анализируем ответы США и НАТО, полученные 26 января. Уже понятно, что принципиальные российские озабоченности проигнорированы. Россия не увидела в ответе Запада адекватного учета трех ключевых требований, включая нерасширение НАТО», — сказал Путин. Президент подчеркнул, что на Западе забывают о формуле неделимости безопасности. «НАТО ссылается на право стран на свободный выбор, но нельзя укреплять чью-то безопасность за счет других», — заключил Путин. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин будет лично анализировать ответы по гарантиям безопасности. Главным требованием России является нерасширение НАТО на Восток. Россия требует юридически гарантировать, что бывшие республики СССР не будут вступать в НАТО. В Кремле отметили, что США и НАТО не прислушались в этим требованиям. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США и страны НАТО в своих ответах по гарантиям безопасности проигнорировали «главные озабоченности» России. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Трансляция пресс-конференции идет на телеканале «Россия 24». «Мы внимательно анализируем ответы США и НАТО, полученные 26 января. Уже понятно, что принципиальные российские озабоченности проигнорированы. Россия не увидела в ответе Запада адекватного учета трех ключевых требований, включая нерасширение НАТО», — сказал Путин. Президент подчеркнул, что на Западе забывают о формуле неделимости безопасности. «НАТО ссылается на право стран на свободный выбор, но нельзя укреплять чью-то безопасность за счет других», — заключил Путин. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин будет лично анализировать ответы по гарантиям безопасности. Главным требованием России является нерасширение НАТО на Восток. Россия требует юридически гарантировать, что бывшие республики СССР не будут вступать в НАТО. В Кремле отметили, что США и НАТО не прислушались в этим требованиям.